رافينيا يتفوق على صلاح في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

وضع موقع "فوت فار" قائمة باللاعبين الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2024-2025 والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

وتوج رودري لاعب خط وسط إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي متفوقا على جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وهيمن نجوم برشلونة الإسباني متصدر الليغا على المراكز الأولى للقائمة.

وسيكون الأداء الفردي لنجوم كرة القدم هو الفيصل في تحديد الفائز بالجائزة هذا الموسم، في ظل عدم وجود بطولات كبيرة على عكس العامين الأخيرين اللذين شهدا إقامة كأس العالم إلى جانب البطولات القارية (أمم أوروبا وكوبا أميركا).

ويفتح ذلك الباب على مصراعيه أمام اللاعبين من مختلف البلدان للمنافسة على نيل الجائزة المرموقة من دون الحاجة للبروز مع منتخبات كبيرة تشارك في بطولات عالمية وقارية.

ويتصدر البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة القائمة بفضل المستويات الكبيرة التي يقدمها مع النادي الكتالوني.

وسجل رافينيا هدفين في مواجهة برشلونة وبنفيكا (3-1) بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في صدارة هدافي البطولة.

وأشاد الصحفي الإسباني ماتياس براتس، بالنجم البرازيلي عبر صحيفة "ماركا"، قائلا إنه يقدم موسما استثنائيا ويستحق الكرة الذهبية.

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كما انضم تييري هنري أسطورة الكرة الفرنسية السابق للمؤيدين لتتويج رافينيا نجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية.

ويرى هنري أن رافينيا يتفوق حاليا على محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية كون الجناح البرازيلي يتصدر قائمة هدافي دوري الأبطال برصيد 11 هدفا، فضلا عن أنه سجل لبرشلونة 27 هدفا وصنع 19 في 41 مباراة بجميع البطولات منذ بداية الموسم.

وتراجعت حظوظ صلاح قليلا في الظفر بالكرة الذهبية بعد إقصاء ليفربول من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان في ثمن النهائي بعد أن كان المرشح الأبرز في فبراير/شباط الماضي.

ويتصدر المصري ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفا، لكنه هز الشباك 3 مرات فقط في البطولة الأوروبية.

فيما يلي قائمة اللاعبين الأوفر حظا للظفر بالكرة الذهبية في 2025:

1-البرازيلي رافينيا (برشلونة).

2-المصري محمد صلاح (ليفربول).

3-الإسباني لامين جمال (برشلونة).

4-البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).

5-الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد).

6-البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

7-الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ).

8-الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد).

9-الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ).

10-الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).