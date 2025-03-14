خرافات غريبة يؤمن بها الأمير وليام عند تشجيعه لأستون فيلا

كشف الأمير وليام، اليوم الجمعة، أنه من مشجعي فريق أستون فيلا المؤمنين بالخرافات، لدرجة أنه ينقل أطفاله من مكان إلى آخر في أنحاء منزله خلال المباريات، لتغيير حظ فريقه.

وأقر الأمير وليام (42 عاما)، الابن البكر للملك تشارلز الثالث وولي عهد العرش البريطاني، أنه غالبا ما ينشر آراءه حول كرة القدم على منتديات المشجعين من دون الكشف عن هويته.

وقال لصحيفة "ذا صن" "إذا كنت في المنزل وحدي مع الأطفال، ربما لا أتناول جعة ما قبل المباراة، لكن لدي بعض الخرافات حول مكان جلوسي عندما أشاهدهم".

وتابع "إذا لم يكن (وضعنا) جيدا، أبدأ بالدوران في المنزل وأضع الأطفال في أماكن مختلفة، على أمل أن يغيّر ذلك حظنا".

وكان الأمير وليام الأربعاء في ملعب فيلا بارك لمتابعة رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري يتأهلون إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على بروج البلجيكي 3-0، بعد فوزهم أيضا ذهابا 3-1.

وأوضح أنه أصبح مشجعا لفريق مدينة برمنغهام، بعد أن كان يصطحبه أصدقاء العائلة إلى المباريات عندما كان أصغر سنا "مع الصداقة بين المشجعين، الهتافات والغناء، شعرت بأني أنتمي إلى هذا المكان".

وختم "أحب دخول المنتديات. قد أبقى هناك لوقت طويل. أستمع لباقي المشجعين وأعطيهم آرائي. غالبا ما أتفاعل معها، بالطبع. من المهم إجراء هذا النقاش".