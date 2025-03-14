ميسي يقود إنتر ميامي لربع نهائي أبطال الكونكاكاف

قاد البديل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز فريقهما إنتر ميامي الأميركي لتجديد فوزه على مضيفه كافاليير الجامايكي بالنتيجة ذاتها 2-0، في إياب ثمن نهائي مسابقة كأس أبطال الكونكاكاف لكرة القدم، وبلوغ الدور ربع النهائي.

وبدأ ميسي (37 عاما) الغائب عن صفوف فريقه في المباريات الثلاث الأخيرة، اللقاء من على مقاعد البدلاء قبل أن يزجّ به مواطنه المدرب خافيير ماسكيرانو في الدقيقة 53 لإرضاء جماهير ملعب "ناسيونال ستاديوم"، التي احتشدت لرؤية بطل مونديال قطر 2022 يلعب للمرة الأولى على الأراضي الجامايكية.

¡Messi sella la victoria de Inter Miami! ✨#ConcaChampions pic.twitter.com/fXNjupRL4C — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 14, 2025

ولم يخيب ميسي آمال عشاق الكرة المستديرة، إذ سجل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما انسل خلف الدفاع وتابع تمريرة البديل الآخر الشاب سانتياغو موراليس في الشباك.

ووصل ميسي إلى هدفه رقم 853 في مسيرته، كما أنه سجل 3 أهداف وصنع هدفين عام 2025.

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ومنح سواريز التقدم لإنتر ميامي من ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعد خطأ من كريستوفر أينسورث على الأرجنتيني تاديو أليندي داخل منطقة الجزاء.

El pistolero no falla💥 pic.twitter.com/yTwwroeCc1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 14, 2025

وتعرض إنتر ميامي لضربة معنوية بإصابة لاعب الوسط دافيد رويس من هندوراس ليغادر الملعب ويحل بنجامان كريماسي بدلا منه، وضرب ميسي ورفاقه موعدا في ربع النهائي مع "لوس أنجلوس إف سي" في مواجهة أميركية النكهة.

وأثنى ماسكيرانو على ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات "شعر بأنه في حالة جيدة للغاية، سجل هدفا، وشاهده الجمهور الجامايكي، لذا كانت ليلة رائعة للجميع".