قصة طرد لاعبين فرنسيين من ملعب أنفيلد معقل ليفربول

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن عددا من اللاعبين الفرنسيين تم طردهم من ملعب أنفيلد خلال مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وحجز سان جيرمان بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل 1-1 في مجموع المباراتين.

وعادل باريس سان جيرمان النتيجة عن طريق عثمان ديمبيلي بعد مرور 12 دقيقة فقط من مباراة الإياب، ولم تشهد المباراة أي أهداف في الوقت الإضافي.

ووفقا لموقع "تولك سبورت"، فإن مجموعة من اللاعبين الفرنسيين -بمن في ذلك لاعب سان جيرمان السابق جيريمي مينيز- تعرضوا "للطرد" من قبل المشرفين.

Jérémy Menez a également fait le déplacement à Anfield 🔴🔵 📸 @PSG_inside pic.twitter.com/WOdHho8Iem — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) March 11, 2025

واحتفلت المجموعة بهدف ديمبيلي في مرمى الريدز، مما دفع جماهير الفريق المضيف إلى تنبيه الموظفين القريبين.

وطُلب من اللاعبين الفرنسيين مغادرة الملعب في الدقيقة الـ65، مما اضطرهم إلى متابعة المباراة في حافلة ثم لاحقا في الفندق.

وكشف نجم المنتخب الفرنسي السابق سمير نصري تفاصيل الحادثة في تصريح لقناة "كنال بلس" "فكرتي موجهة أيضا لأولئك الذين طردوا من الملعب".

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وكان جيريمي مينيز حاضرا في المدرجات، وسُئل إن كان فرنسيا، وبعد إجابته طُلب منه مغادرة الملعب في الدقيقة الـ70 تحديدا.

وكان مينيز قد أمضى 3 سنوات مع باريس سان جيرمان بين عامي 2011 و2014، وسجل 19 هدفا في 110 مباريات.

ولم يكن اللاعب السابق الوحيد لباريس سان جيرمان في المدرجات، إذ كان إدريسا جاي لاعب إيفرتون يشاهد المباراة.

وتمكن جاي من البقاء بين الجماهير خلال ركلات الترجيح، وصوّر تصديات جيانلويجي دوناروما والاحتفال بعد المباراة.