رياضة|أبطال أوروبا|المملكة المتحدة

قصة طرد لاعبين فرنسيين من ملعب أنفيلد معقل ليفربول

LIVERPOOL, ENGLAND - MARCH 11: Jeremy Menez attends the UEFA Champions League 2024/25 UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg match between Liverpool FC and Paris Saint-Germain at Anfield on March 11, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Xavier Laine/Getty Images)
جيريمي مينيز لاعب سان جيرمان السابق طرد من ملعب أنفيلد خلال المباراة (غيتي)
14/3/2025

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن عددا من اللاعبين الفرنسيين تم طردهم من ملعب أنفيلد خلال مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وحجز سان جيرمان بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل 1-1 في مجموع المباراتين.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وعادل باريس سان جيرمان النتيجة عن طريق عثمان ديمبيلي بعد مرور 12 دقيقة فقط من مباراة الإياب، ولم تشهد المباراة أي أهداف في الوقت الإضافي.

ووفقا لموقع "تولك سبورت"، فإن مجموعة من اللاعبين الفرنسيين -بمن في ذلك لاعب سان جيرمان السابق جيريمي مينيز- تعرضوا "للطرد" من قبل المشرفين.

واحتفلت المجموعة بهدف ديمبيلي في مرمى الريدز، مما دفع جماهير الفريق المضيف إلى تنبيه الموظفين القريبين.

وطُلب من اللاعبين الفرنسيين مغادرة الملعب في الدقيقة الـ65، مما اضطرهم إلى متابعة المباراة في حافلة ثم لاحقا في الفندق.

وكشف نجم المنتخب الفرنسي السابق سمير نصري تفاصيل الحادثة في تصريح لقناة "كنال بلس" "فكرتي موجهة أيضا لأولئك الذين طردوا من الملعب".

إعلان

وكان جيريمي مينيز حاضرا في المدرجات، وسُئل إن كان فرنسيا، وبعد إجابته طُلب منه مغادرة الملعب في الدقيقة الـ70 تحديدا.

وكان مينيز قد أمضى 3 سنوات مع باريس سان جيرمان بين عامي 2011 و2014، وسجل 19 هدفا في 110 مباريات.

ولم يكن اللاعب السابق الوحيد لباريس سان جيرمان في المدرجات، إذ كان إدريسا جاي لاعب إيفرتون يشاهد المباراة.

وتمكن جاي من البقاء بين الجماهير خلال ركلات الترجيح، وصوّر تصديات جيانلويجي دوناروما والاحتفال بعد المباراة.

المصدر : مواقع إلكترونية

إعلان