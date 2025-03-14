اشتباك على الهواء بين الملاكمين "يوبانك جونيور" و"كونور بين" قبل نزالهما

اشتبك الملاكم كريس يوبانك جونيور وكونور بين مرة أخرى قبل نزالهما المرتقب في بريطانيا الشهر المقبل مما استدعى تدخل حراس الأمن.

ومن المنتظر أن يواجه يوبانك جونيور (34 انتصارا، 3 هزائم، 25 بالضربة القاضية) منافسه "بين" (23 انتصارا، 0 هزائم، 14 بالضربة القاضية) ضمن فئة الوزن المتوسط في 26 أبريل/نيسان في ملعب توتنهام هوتسبير.

وكان النزال مقررا في الأصل في أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكنه أُلغي بعد أن فشل بين في اختبارين للكشف عن المنشطات.

وأثناء مقابلة مع بيرس مورغان في برنامجه "أنسوسورد" (Uncensored) ارتفع منسوب التوتر بين الملاكمين وبدأ في تبادل الشتائم، الأمر الذي استدعى تدخل حراس الأمن لتفريقهما خشية أن تسوء الأمور أكثر.

وسمع بين وهو يسخر في الكواليس: "هل يمكنك التحقق من هذا الرجل بحثا عن أي بَيض؟".

ورد يوبانك: "أنا لا أحتاج إلى البَيض يا صديقي، هذه القبضات أكثر من كافية".

وكان يوبانك حطم بيضة في وجه بين أثناء مؤتمر صحفي في مانشستر في 25 فبراير/شباط الماضي. وزعم يوبانك أن صفعة البيض كانت إشارة إلى حظر منافسه بسبب المنشطات عام 2022.

‼️ Chris Eubank Jr and Conor Benn had to be SEPARATED again after an altercation on @PiersUncensored set to air on Friday 🍿 🎥 @ringmagazine pic.twitter.com/LMskt6AuUc#EubankBenn — Pro Boxing Fans (@ProBoxingFans) March 11, 2025

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غرامة

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أمس الثلاثاء أن الجهة المسؤولة عن ملاكمة المحترفين في البلاد فرضت غرامة قدرها 130 ألف دولار على بطل وزن المتوسط من منظمة الملاكمة الدولية كريس يوبانك جونيور بعدما هشم بيضة في وجه منافسه كونور بين خلال مؤتمر صحافي في مانشستر الشهر الماضي.

وتم تبرئة بين، نجل بطل العالم السابق في وزن فوق المتوسط نايجل بين، من تهمة تعاطي المنشطات عن عمد عام 2023 من قبل مجلس الملاكمة العالمي، الذي قال إن "تناول كمية كبيرة من البيض" كان تفسيرا منطقيا لفشله في الاختبار.

واستشهد يوبانك جونيور بهذا التفسير باعتباره السبب وراء صفعه لبين بالبيضة قبل نزالهما في 26 أبريل/نيسان.

وكتب على إنستغرام في أعقاب هذه الواقعة: "عش بالبيض ومت بالبيض".

ويُعد النزال المرتقب امتدادا لواحدة من أعظم المنافسات في تاريخ الملاكمة البريطانية، حيث تواجه والداهما، كريس يوبانك الأب ونايجل بين، في نزالين ملحميين ضمن فئتي الوزن المتوسط وفوق المتوسط خلال التسعينيات (1990 و1993).