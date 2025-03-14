استدعاء رئيسي برشلونة السابقين للشهادة في قضية نيغريرا

استدعى القضاء الإسباني الرئيسين السابقين لنادي برشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو للإدلاء بأقوالهما كمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية نيغريرا".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن القاضية أليخاندرا جيل استدعت روسيل وبارتوميو للاستماع إلى أقوالهما، بخصوص قيام نادي برشلونة دفع مبلغ 7.5 ملايين يورو على مدار 18 عاما إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام وابنه خافيير.

ومن المقرر أن يمثل بارتوميو أمام المحكمة يوم 17 يونيو/حزيران المقبل، وفي اليوم نفسه سيتم استجواب آنا باولا روفاس زوجة نيغريرا.

أما روسيل فإنه سيذهب إلى المحكمة يوم 30 من الشهر نفسه إلى جانب خافيير نجل نيغريرا، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في نادي برشلونة وهما ألبرت سولير وأوسكار غراو.

وأُحيل ملف القضية إلى القاضية جيل في فبراير/شباط الماضي، بعد إحالة زميلها السابق خواكين أغيري إلى التقاعد.

🔴 ÚLTIMA HORA |La magistrada del cas Negreira prorroga la investigació i cita a declarar Bartomeu i Rosell Els expresidents del Barça Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell i dos exdirectius, citats a declarar al juny, després de dos anys d'investigació https://t.co/5nAePUuaWj — ElNacional.cat (@elnacionalcat) March 12, 2025

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وسبق لجيل أن أشرفت على التحقيق في قضية "بارسا غيت" المتهم فيها بارتوميو أيضا بالفساد الإداري، وسوء استغلال السلطة من خلال توظيف شركة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء حسابات مزيفة لتشويه سمعة لاعبين ومعارضين لإدارته، وهي قضية ما زالت مفتوحة لكن سيتم إحالتها إلى قاضٍ آخر.

واتخذت جيل إجراءات من أجل تسريع التحقيق في قضية نيغريرا، حيث قررت تمديد الفترة القانونية للتحقيق لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الحالي.

وحسب "سبورت" فإن تمديد التحقيق مرتبط بحق المتهمين في محاكمة عادلة دون تأخير غير مبرر، فيما أكدت جيل أن التحقيق قد يستغرق وقتا أطول بسبب عدم استكمال جميع جلسات الاستجواب، باستثناء جلسة نيغريرا الذي رفض الإدلاء بشهادته، مستفيدا من "حق الصمت" بعد تشخيصه بمرض الزهايمر.

وترى القاضية جيل ضرورة تمديد التحقيق لأن جلسات الاستماع المقررة في يونيو/حزيران المقبل قد تكشف معلومات جديدة تستدعي إجراء تحريات إضافية، مثل تتبع مسار الأموال أو استدعاء شهود جدد لدعم أو دحض أقوال المتهمين.

ولم يتمكن القضاء الإسباني حتى الآن من تحديد الوجهة النهائية لمبلغ 7.5 ملايين يورو دفعه برشلونة لنيغريرا ونجله.

ووفق تقرير صادر عن الحرس المدني الإسباني، فإن الحساب المصرفي الخاص بزوجة نيغريرا شهد تحويلات مالية بقيمة 3 ملايين يورو خلال آخر 30 عاما (1992 إلى 2023).

ولا تتناسب هذه الأموال مع دخل زوجة نيغريرا المعروف أو عائدات الاستثمارات العقارية الخاصة بها، مما يثير المزيد من الشكوك حول مصدر هذه الأموال، وما إذا كانت مرتبطة بقضية الفساد الرياضي.

كما اكتشف الحرس المدني الإسباني وجود مخالفات أخرى في الحسابات المالية الخاصة بعائلة نيغريرا، في حين يعمل المحققون على تحديد الوجهة النهائية لهذه الأموال.