موعد مباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد التعاون في الجولة الـ25 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة يوم السبت 15 مارس/آذار الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة.

وفاز الهلال على التعاون بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالمرحلة الثامنة من الدوري، كما يتفوق في نتائج المواجهات السابقة بـ40 انتصارا مقابل 5 فقط للتعاون، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون:

SSC1 HD (فهد العتيبي)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يأمل الهلال في مواصلة فترة الانتعاش التي جاءت بعد سلسلة من المستويات المتذبذبة في الدوري، حيث خسر مرتين أمام الاتحاد (1-4) والأهلي (2-3)، ليتنازل عن الصدارة لمصلحة الاتحاد، إلا أنه استعاد بعضا من وهجه بعد انتصاره القاري الكبير، وفوزه في الجولة الماضية بالدوري أمام الفيحاء بثنائية.

وبلغ الهلال ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن عوض خسارته ذهابا أمام باختاكور الأوزبكستاني بهدف، ليلحق به هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة الثلاثاء في الرياض.

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من جهته، يدخل التعاون المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بتخطيه تراكتور الإيراني بركلات الترجيح، بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل في شوطيها الأساسيين والإضافيين 2-2، بعد تعادلهما سلبا ذهابا.

لكن مهمة التعاون صاحب المركز الثامن لن تكون سهلة أمام الهلال، الذي يدرك أن إهدار النقاط بات مكلفا جدا في السباق إلى اللقب.

وقال مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيسوس بعد المباراة القارية الأخيرة "جدولة المباريات المتتالية التي نخوض فيها المباريات كل 3 أيام جعلت اللاعبين في خطر الإصابة، وحتى الآن لا أعلم حجم إصابة (المدافع السنغالي خاليدو) كوليبالي".