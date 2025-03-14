مفاجآت في قوائم منتخبات إنجلترا وإسبانيا والبرتغال

شهدت قوائم المنتخبات الأوروبية لكرة القدم التي كشف عنها، اليوم الجمعة، لخوض الاستحقاقات المقبلة بعض الغيابات والمفاجآت مثل عودة ماركوس راشفورد وجوردان هندرسون إلى منتخب إنجلترا، ومشاركة مدافع ريال مدريد الشاب راوول أسينسيو للمرة الأولى مع منتخب إسبانيا.

وعاد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد إلى منتخب بلجيكا للمرة الأولى منذ بطولة أمم أوروبا 2024، مثله مثل ممفيس ديباي مهاجم منتخب هولندا.

وتدخل المنتخبات في معسكرات داخلية قصيرة استعدادا لخوض المنافسات الرسمية سواء في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، أو بطولة دوري الأمم الأوروبية والتي بلغت الدور ربع النهائي.

توخيل يعيد عناصر الخبرة

وقبل مباراتي ألبانيا ولاتفيا في تصفيات كأس العالم، كانت هناك عدة مفاجآت في أول تشكيلة يختارها المدرب الألماني توماس توخيل (51 عاما) لمنتخب إنجلترا، والتي ضمت 26 لاعبا، بينهم قائد ليفربول السابق جوردان هندرسون الذي يعاني حاليا من أجل الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية لفريق أياكس أمستردام.

وتعود آخر مباراة دولية للمخضرم هندرسون (34 عاما، 81 مباراة دولية) إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

كما كان استدعاء المهاجم ماركوس راشفورد الذي لعب 60 مباراة دولية، والمعار إلى أستون فيلا بعد تجميده في مانشستر يونايتد، أو حتى استمرار الاعتماد على المدافع كايل ووكر من نقاط الجدل الرئيسية.

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وكان راشفورد (27 عاما) الذي يلعب مع أستون فيلا معارا من مانشستر يونايتد، ارتدى قميص أبطال مونديال 1966 للمرة الأخيرة قبل عام، ثم غاب بسبب تراجع مستواه ومشاكله مع "الشياطين الحمر".

تشكيلة إنجلترا:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدايل (ساوثمبتون) وجيمس ترافورد (بيرنلي).

الدفاع: دان بيرن وتيمو ليفرامينتو (نيوكاسل)، ليفي كولويل وريس جيمس (تشلسي)، مارك غويهي (كريستال بالاس)، إزري كونسا (أستون فيلا)، مايلز لويس-سكيلي (أرسنال)، جاريل كوانساه (ليفربول)، كايل ووكر (ميلان الإيطالي).

الوسط: جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)، جوردان هندرسون (أياكس الهولندي)، كورتيس جونز (ليفربول)، كول بالمر (تشلسي)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورغان روجرز (أستون فيلا).

الهجوم: جارود بوين (وست هام)، فيل فودن (مانشستر سيتي)، أنتوني غوردون (نيوكاسل)، هاري كاين (بايرن ميونخ)، ماركوس راشفورد (أستون فيلا)، دومينيك سولانكي (توتنهام).

أسينسيو للمرة الأولى في تشكيلة إسبانيا

استدعي مدافع ريال مدريد الشاب راوول أسينسيو، اليوم الجمعة، للمرة الأولى إلى تشكيلة المنتخب الإسباني بطل أوروبا، لمواجهة هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الذي يحمل لقبه.

ومنح المدرب لويس دي لا فوينتي اللاعبَين أسينسيو (22 عاما) ومدافع برشلونة إينيغو مارتينيز (33 عاما ومباراة دولية واحدة) دعوة إلى تشكيلة من 26 لاعبا، في ظل غياب المدافعين إيميرك لابورت وداني فيفيان بداعي الاصابة.

وفي ظل غياب لاعب الوسط رودري الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، استُدعي مارتن سوبيمندي ومارك كاسادو في الوسط إلى جانب بيدري، وأليكس بايينا، وفابيان رويس، وميكيل ميرينو.

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وتقدم المهاجم المخضرم ألفارو موراتا المُعار من ميلان الايطالي إلى غلطة سراي التركي هجوم "لا روخا" الذي ضم أيضا الشابَين المتألقَين لامين جمال ونيكو وليامس.

وتخوض إسبانيا بطلة "يورو 2024" وحاملة لقب دوري الأمم الاوروبية مباراة الذهاب في 20 الجاري في روتردام، قبل أن تستضيف الإياب بعد 3 أيام في فالنسيا.

تشكيلة إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال)، أليكس ريميرو (ريال سوسييداد).

الدفاع: أوسكار مينغيسا (سلتا فيغو)، إينيغو مارتينيس، باو كوبارسي (برشلونة)، بيدرو بورو (توتنهام)، روبان لو نورمان (أتلتيكو مدريد)، راوول أسينسيو (ريال مدريد)، أليكس غريمالدو (باير ليفركوزن)، مارك كوكوريا (تشلسي).

الوسط: مارتن سوبيمندي (ريال سوسييداد)، مارك كاسادو، بيدري (برشلونة)، فابيان رويس (باريس سان جيرمان)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، أليكس بايينا (فياريال).

الهجوم: لامين جمال، فيران توريس، داني أولمو (برشلونة)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، ييريمي بينو، أيوسي (فياريال)، ألفارو موراتا (غلطة سراي التركي)، براين ساراغوسا (أوساسونا)، سامو (بورتو البرتغالي)، ميكيل أويارسابال (ريال سوسييداد).

عودة كورتوا لمنتخب بلجيكا

عاد تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، إلى المنتخب البلجيكي كجزء من القائمة الأولى التي أعلنها المدرب رودي غارسيا، الذي تولى تدريب المنتخب البلجيكي مؤخرا.

وترك كورتوا الفريق قبل منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا بعد خلاف مع مدرب المنتخب وقتها دومينيكو تيديسكو.

في أغسطس/آب، قال كورتوا إنه لن يكون جاهزا للانضمام للمنتخب البلجيكي تحت قيادة المدرب تيديسكو. وغادر تيديسكو منصبه في يناير/كانون الثاني وحل محله غارسيا.

وكان كورتوا واحدا من 4 حراس اختارهم غارسيا استعدادا لمواجهتي أوكرانيا في دوري أمم أوروبا.

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ولا يوجد بين الحراس الأربعة كوين كاستيلس، الذي كان الحارس الأساسي للمنتخب البلجيكي في يورو 2024، ولكنه أعلن عن عدم مشاركته مع المنتخب الوطني، على ما يبدو بسبب الظروف المتعلقة بعودة كورتوا إلى الفريق.

استدعاء المهاجم ديباي

عاد المهاجم ممفيس ديباي إلى تشكيلة هولندا لأول مرة منذ بطولة أوروبا العام الماضي بعدما اختاره المدرب رونالد كومان الجمعة لمباراتي إسبانيا في دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويأتي استدعاء ديباي بعدما سافر كومان للبرازيل الشهر الماضي لمشاهدة اللاعب مع فريقه كورينثيانز الذي يتخذ من مدينة ريو دي جانيرو مقرا له.

ورغم أنه سجل هدفين في 12 مباراة خاضها من البداية مع فريقه في البرازيل، فإن أهدافه الـ46 في 98 مباراة مع هولندا جعلته منذ فترة طويلة عنصرا أساسيا في الفريق.

واستبعد كومان مدافع مانشستر يونايتد ماتياس دي ليخت من القائمة الأولية قبل أسبوعين، لكنه أعاده للقائمة النهائية المكونة من 24 لاعبا بعد إصابة نيثن آكي وستيفان دي فري.

ويستضيف المنتخب الهولندي نظيره الإسباني في مباراة الذهاب بدور الثمانية الخميس المقبل في روتردام، على أن تقام مباراة الإياب بعد 3 أيام في فالنسيا.

تشكيلة هولندا

حراسة المرمى: نيك أولي (سبارتا روتردام) مارك فليكن (برنتفورد) بارت فيربروخن (برايتون آند هوف ألبيون).

الدفاع: ماتياس دي ليخت (مانشستر يونايتد) دينزل دمفريس (إنتر ميلان) جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن) لوتساهرل خيرترويدا (لايبزيغ) يوريل هاتو (أياكس) يورن تيمبر (أرسنال) فيرجيل فان دايك (ليفربول) يان بول فان هيكه (برايتون آند هوف ألبيون).

الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة) ريان خرافنبرخ (ليفربول) تون كوبمينرس (يوفنتوس) تيجاني ريندرز (ميلان) ييردي سخوته (أيندهوفن) كينيث تيلور (أياكس).

الهجوم: بريان بروبي (أياكس) ممفيس ديباي (أتلتيكو مدريد) كودي خاكبو (ليفربول) جاستن كلويفرت (بورنموث) نوا لانج (آيندهوفن) دونييل مالين (أستون فيلا) تشافي سيمونز (لايبزيغ).

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نجما الدوري السعودي يغيبان عن قائمة البرتغال

عاد روبن دياز إلى تشكيلة المنتخب البرتغالي بقيادة أفضل لاعب في العالم 5 مرات ومهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، لمواجهة الدانمارك ضمن ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وغاب مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، دياش (27 عاما) لفترة بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة في الدوري الإنجليزي.

كذلك، استُدعي المهاجم الشاب لسبورتنغ جيوفاني كويندا للمرة الأولى إلى تشكيلة "سيليساو داس كيناس". وقال مدرب المنتخب، الإسباني روبرتو مارتينيز "في سن الـ17، الوجود في المنتخب الوطني يظهر خامتك"، منوها بأن عمر اللاعب "ليس مشكلة".

وأوضح مارتينيز أن اختيار التشكيلة كان "دقيقا ومهنيا". وتابع "لو باستطاعتي أن أستدعيهم جميعا، كنت لأفعل لأنهم يستحقون ذلك، لكنه ليس بأمر ممكن".

ويغيب عن تشكيلة البرتغال مدافع الهلال السعودي جواو كانسيلو ولاعب وسط النصر أوتافيو بسبب الإصابة.

وتُواجه البرتغال الدانمارك في 20 الجاري في كوبنهاغن، قبل أن تستضيف لقاء الإياب في لشبونة الأحد الذي يليه.

تشكيلة البرتغال

حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (سبورتينغ)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي).

الدفاع: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، نلسون سيميدو (ولفرهامبتون)، نونو منديش (باريس سان جيرمان)، نونو تافاريس (لاتسيو)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، روبن دياش (مانشستر سيتي)، أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيغا (يوفنتوس).

الوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونخ)، روبن نيفيش (الهلال السعودي)، فيتينيا (سان جيرمان)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، جواو فيليكس (ميلان).

الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشلسي)، جيوفاني كويندا (سبورتينغ)، رافايل لياو (ميلان)، ديوغو جوتا (ليفربول)، غونسالو راموش (سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي).