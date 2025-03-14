الفرق المتأهلة ومواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

أسدل الستار أمس على جولة ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم وأسفرت عن تأهل فرق عريقة في القارة العجوز إلى ربع نهائي المسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية.

وقاد نيكو وليامز فريقه أتلتيك بلباو الإسباني للتأهل لربع نهائي المسابقة بعدما عوض خسارته 1-2 ذهابا أمام روما الإيطالي، متفوقا عليه إيابا في "سان ماميس" بنتيجة 3-1 الخميس، في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى.

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وجدد آينتراخت فرانكفورت الألماني تفوقه ذهابا على أياكس الهولندي 2-1، وتغلب على ضيفه 4-1 ليحسم تأهله بفوزه بمجموع المباراتين 6-2.

وتأهل لاتسيو الإيطالي بشق الأنفس بعدما انتزع هدف التعادل أمام فيكتوريا بلزن التشيكي 1-1، و3-2 في مجموع المباراتين.

وحسم بودو غليمت النروجي مقعده في ربع النهائي رغم خسارته أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني 1-2، مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة.

وقلب مانشستر يونايتد الإنجليزي تأخره بهدف مبكر أمام ريال سوسيداد، ليفوز 4-1 على ملعب "أولد ترافورد" ويصعد لربع نهائي المسابقة القارية، عقب فوزه 5-2 في إجمالي لقائي الذهاب والعودة.

كما لحق توتنهام بمواطنه مانشستر يونايتد، بعدما فاز على ألكمار الهولندي 3-1، وكان الفريق الهولندي فاز ذهابا بهدف نظيف، ليتأهل توتنهام متفوقا عليه بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

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مواجهات ربع النهائي

الخميس 10 أبريل/نيسان

بودو غليمت النروجي x لاتسيو

توتنهام x آينتراخت فرانكفورت

ليون x مانشستر يونايتد

رينجرز x أتلتيك بلباو

الخميس 17 أبريل نيسان