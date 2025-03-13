كواليس ديربي مدريد.. وعد فالفيردي واستفزاز فينيسيوس وذكاء كورتوا

شهد ديربي مدريد الأوروبي بين أتلتيكو والريال العديد من اللقطات والكواليس المثيرة التي لم تظهر على شاشات التلفزيون.

وفي مباراة مثيرة من بدايتها حتى نهايتها، جدد ريال مدريد تفوقه أوروبيا على جاره أتلتيكو وخطف منه بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 2-4 عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

وعلّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية بالقول "في ملعب واندا ميتروبوليتانو أظهر ريال مدريد مرة أخرى لماذا هو ملك دوري الأبطال، فرغم محاولات أتلتيكو لكسر أسطورة الريال لكنه خرج بهزيمة أخرى ستظل عالقة بالأذهان"، في إشارة منها إلى سيناريو ركلات الترجيح بعد إلغاء الحكم ركلة جوليان ألفاريز لاعب الروخي بلانكوس" بدعوى لمسه الكرة مرتين أثناء التسديد.

وأضافت "الطريقة التي خسر بها أتلتيكو المباراة كانت قاسية للغاية. وإن كانت كرة القدم لا تخضع لأي منطق؛ فإن ركلات الترجيح تبدو أحيانا بنفس الطريقة".

وتاليا أهم كواليس المباراة التي رصدتها صحيفة "ماركا":

مسدد ركلة الترجيح الخامسة لريال مدريد

أقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي أنه كان في حيرة من أمره بخصوص هوية مسدّد الركلة الأخيرة، حيث كشف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "كنا مترددين حول اللاعب الذي يتعين عليه تسديد الركلة الخامسة، لكن عندما نظرت إلى وجه إندريك فكرت في أن الأفضل هو أنطونيو روديغر".

الحاسم ☠️ روديجر عندما يسدد ركلة الترجيح الأخيرة يقتنص التأهل للمرينجي دائمًا 🎯🔥 فعلها ضد مانشستر سيتي وكررها اليوم ضد أتلتيكو 😉#ريال_مدريد #دوري_أبطال_أوروبا #365ScoresArabic pic.twitter.com/gkYnyoUuJU — 365Scores Arabic (@365scoresarabic) March 12, 2025

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وبعد مشاورات بين أنشيلوتي ونجله دافيد تم اختيار المسددين بطريقة "منطقية" كيليان مبابي، جود بيلينغهام، فيديريكو فالفيردي، ثم اثنين من أصحاب الخبرة.

ظهور مبابي المختفي

لم يقدّم مبابي المستوى المنتظر منه خلال المباراة خاصة في الـ70 دقيقة الأولى، لكن في لقطة وحيدة أثبت على جودته العالية عندما حصل على ركلة جزاء بعدما عرقله مواطنه كليمنت لونغليه داخل الصندوق.

ورغم اختفائه مجددا خلال الشوطين الإضافيين، إلا أن مبابي ظهر بوجه مختلف في ركلات الترجيح، حيث تقدّم لتنفيذ الأولى بكل ثقة وبعدها حفّز باقي زملائه، والأهم كان أول من لاحظ لمس الكرة لقدم ألفاريز مرتين خلال ركلة الترجيح الثانية لأتلتيكو.

يورينتي يلاقي نفس مصير خوان فران

في نهائي نسخة 2015-2016 أهدر خوان فران ركلة ترجيح لأتلتيكو حين سدّد بالقائم، ساهمت في فوز ريال مدريد باللقب، ليصبح اللاعب حينها مادة دسمة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جماهير النادي الملكي.

وبعد 9 سنوات من ذلك سدد ماركوس يورنتي الكرة بالعارضة ليلاقي نفس مصير خوانفران.

Juanfran 🤝 Marcos Llorente

🤝

AL PALO pic.twitter.com/d3XjGWIj6P — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) March 13, 2025

فالفيردي يفي بوعده

عبّر فالفيردي عن ندمه الشديد بعد رفضه تسديد ركلة ترجيح ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2023-2024 حيث قال بعدها "لم أستطع النوم في تلك الليلة، كنت أشعر بالندم لأنني لم أُسدد كنت أريد ترك بصمتي مع ريال مدريد، لكن الإرهاق منعني".

ولم يكرّر فالفيردي نفس التصرف ضد أتلتيكو مدريد وتقدّم لتنفيذ الركلة الثالثة بنجاح.

كورتوا وألفاريز

إلى جانب مبابي، شعر تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بوجود خطأ قانوني في ركلة الترجيح الثانية لأتلتيكو التي نفّذها ألفاريز ومباشرة أبلغ الحكم الذي ألغاها بالفعل بعد الاستعانة بتقنية "الفار".

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وقال كورتوا بعد المباراة "شعرت أنه لمس الكرة مرتين وقلت ذلك للحكم. لم يكن من السهل رؤية ذلك، وكان سوء حظ لأتلتيكو".

لاعبان لم يشاهدا الركلة الحاسمة

بسبب التوتر الشديد لم يتحمل اثنان من لاعبي ريال مدريد رؤية الركلة الأخيرة. الثنائي المصاب داني سيبايوس وإيدير ميليتاو ذهبا إلى ركن الملعب البعيد وأغلقا أعينهما، ثم عرفا بنجاح روديغر من خلال صمت جماهير أتلتيكو وصخب جماهير الريال على الناحية الأخرى.

أوبلاك الوحيد

كما هو حال كرة القدم لا بد من وجود فائز وخاسر في النهاية، هذا كان حال يان أوبلاك حارس أتلتيكو الذي جلس وحيدا عند خط المرمى بعدما فشله في التصدي لركلة روديغر، ويحاول استيعاب ما حدث خاصة وأن الكرة كانت بين يديه لكنها أفلتت ودخلت المرمى.

فينيسيوس يستفر جماهير أتلتيكو

أثناء احتفال لاعبي ريال مدريد بالتأهل التقط فينيسيوس سترته ووضعها على الأرض أمام جماهير أتلتيكو بعد أن تأكد أن شعار النادي الملكي كان مواجها لهم ثم أشار لهم "ستكون هنا، ستكون هنا".

🚨🚨🚨🚨🎬 فينيسيوس حط لجماهير الاتلتي شعار ريال مدريد 😂😂😂😂pic.twitter.com/ijAO23rEM4 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 12, 2025

بعدها رد بإشارة أخرى مذكرا جماهير الروخي بلانكوس أن ناديه يملك 15 لقبا في دوري الأبطال مقابل صفر لأتلتيكو.