شاهد.. لماذا لم يحتسب الحكم ركلة ترجيح ألفاريز ضد ريال مدريد؟

لماذا لم يحتسب الحكم ركلة الترجيح التي سجلها ألفاريز في مرمى ريال مدريد؟، سؤال طغى على الحديث عن تأهل الريال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بركلات الترجيح 4-2 على أتلتيكو في ثمن النهائي.

وللتوضيح فإن مخالفة ألفاريز كان يمكن أن تمر على الحكم والجميع لولا وجود تقنية الفيديو التي أكدت أن مهاجم ريال مدريد لمس الكرة مرتين وهذا يعد مخالفة في قانون كرة القدم تعاقب بإلغاء الهدف في ركلات الترجيح مثلما حدث، أو ركلة حرة غير مباشرة لو حدثت أثناء تنفيذ ركلة حرة أو ركنية أو ركلة جزاء أو ركلة مرمى خلال المباراة.

وأثناء تسديد ألفاريز الكرة اختل توازنه فانزلق وسدد الكرة بقدمه اليمنى فلمست قدمه اليسرى وهذه مخالفة ينص عليها قانون كرة القدم.

وذكر الأستوديو التحليلي لقناة (بي إن سبورتس) أن هناك حساسات داخل الكرة هي التي أخبرت الحكام بوجود لمستين للكرة من ألفاريز، لكن المحلل محمد أبو تريكة أكد وضوحها دون الحساسات.

ولم يعلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى الآن على الحالة الجدلية النادرة في مباريات كرة القدم.