لامين جمال الصائم في شهر رمضان المبارك يزداد توهجا مع برشلونة

واصل الإسباني الشاب لامين جمال نجم برشلونة تألقه مع الفريق الكتالوني في ظل التزامه بفريضة الصيام خلال شهر رمضان المبارك، وكان آخر محطات توهجه خلال مباراة البلوغرانا ضد بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وسجّل لامين جمال الهدف الثاني وضنع الأول لرافينيا ضد بنفيكا في إياب ثمن نهائي أمجد البطولات الأوروبية، من تسديدة مذهلة استقرت في الزاوية البعيدة للأوكراني أناتولي تروبين حارس مرمى الفريق البرتغالي لتنهال عليه عبارات المديح والإطراء من وسائل الإعلام الإسبانية.

وفي أبرز ما قاله أحد المعلقين الإسبان على هدف جمال "يا له من هدف، تسديدة مذهلة، من يستطيع إيقاف هذا الفتى؟ إنه شيء لا يُصدّق".

ثم أضاف "يبدو أن صيام رمضان لا يؤثر عليه كثيرا" وفق ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية".

وأوقف الحكم الفرنسي فرونسوا ليتيزكي المباراة في الدقيقة 15 من الشوط الأول من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المسلمين من الفريقين لكسر صيامهم من بينهم جمال.

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ولعب لامين (17 عاما) مباراة مذهلة ضد بنفيكا أظهر خلالها موهبته الفريدة مجددا، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل ويصنع هدفا في مباراة واحدة، وفق الصحيفة ذاتها.

ولم يكن هذا هو إنجازه الوحيد في المباراة، بل أثبت تفوقه من خلال أرقام مذهلة تؤكد تأثيره الكبير على نتيجة المباراة لصالح برشلونة.

وتاليا أبرز إحصائيات لامين جمال ضد بنفيكا:

أكثر لاعبي برشلونة من حيث التسديد (5).

أكثر لاعبي برشلونة بالتساوي مع زميله أليخاندرو بالدي من حيث المراوغات (5).

أكثر من سدد على المرمى بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا (2).

صنع فرصتين محققتين للتسجيل.

أكمل 25 تمريرة صحيحة من أصل 36.

نجح في جميع التدخلات الدفاعية التي قام بها (2/2).

استعاد الكرة 5 مرات.

ومنذ بداية الموسم الحالي سجل لامين جمال لبرشلونة 12 هدفا، وقدّم 17 تمريرة حاسمة خلال 37 مباراة بجميع البطولات وفق إحصائيات موقع "ترانسفير ماكرت" الشهير المتخصص في بيانات وأرقام اللاعبين والأندية.