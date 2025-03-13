رونالدو يغلق مطعمه في مدريد

أغلق المطعم الإيطالي المملوك للنجم كريستيانو رونالدو وأسطورة التنس رافايل نادال بشكل غير متوقع بعد 3 سنوات فقط من انطلاق نشاطه.

وكان النجمان البرتغالي والإسباني من بين عدد من نجوم الرياضة البارزين الذين استثمروا في مطعم "توتو" الذي افتتح بمدريد في مارس/آذار 2022.

وكان المطعم جزءا من المجموعة التي يعد نادال أحد مؤسسيها، بمشاركة شخصيات مثل رونالدو ونجمي كرة السلة الإسبانيين رودي فرنانديز وباو غاسول.

ووفقا لصحيفة "إل إسبانيول" أغلقت شركة "توتو مدريد" أبوابها الآن، على الرغم من أن فروعها في دبي وأبو ظبي لا تزال تعمل.

واكتسبت شركة "توتو" شهرة كبيرة بفضل طبق الكاربونارا "فيرا كاربونارا دي توتو"، والذي كان يُطلب 250 مرة في الأسبوع من قِبل العملاء. وكان متوسط ​​تكلفة الطبق حوالي 65 دولارا، كما كان للمطعم أكثر من 300 ألف متابع على موقع إنستغرام.

ويملك رونالدو (40 عاما) مشاريع تجارية متعددة، إلى جانب استثمارات في محفظة عقارية تشكل جزءا من إمبراطوريته التي تتوسع باستمرار.

كما كشف رونالدو مؤخرا عن خططه لشراء نادٍ لكرة القدم بعد اعتزاله وتحدثت تقارير عن أنه فالنسيا الإسباني.