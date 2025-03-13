موعد مباراة برشلونة وأوساسونا المؤجلة يخلط أوراق متصدر الليغا

يشكل الموعد الجديد لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني صداعا كبيرا للنادي الكتالوني، في ظل زحمة المباريات للفريق الذي يحارب على 3 جبهات حاليا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الموعد النهائي للمباراة المؤجلة بين برشلونة وأوساسونا سيتم تحديده خلال ساعات.

وكان من المفترض أن تُقام المباراة المجدولة لحساب الجولة الـ27 من الدوري الإسباني يوم السبت الماضي، قبل أن يتم تأجيلها بسبب الوفاة المفاجئة لطبيب الفريق الكتالوني كارليس ميينيارو.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تتم جدولة المباراة أحد يومي 27 أو 31 مارس/آذار الجاري، أي بعد فترة التوقف الدولي الحالي.

El partido de #LaLigaxESPN entre #Barcelona y #Osasuna, suspendido el 8 de marzo a causa de la repentina muerte del médico azulgrana Carles Miñarro, apunta a disputarse a finales del mes de marzo.https://t.co/8jz5t70j4t — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) March 12, 2025

وأوضحت أن هذين الموعدين هما من بين عدة خيارات مطروحة بالفعل على طاولة الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا.

وتاليا المواعيد المقترحة لإقامة مباراة برشلونة وأوساسونا وفق "موندو ديبورتيفو":

MD | الاثنين 31 مارس, الخيار الأقرب للمُباراة المؤجلة ضد اوساسونا ▪️ ستُقدَّم مباراة جيرونا – برشلونة إلى الجمعة 28 مارس ما يتيح لعب مباراة برشلونة – أوساسونا يوم الاثنين 31 مارس ▪️ في هذه الحالة، سيتم تأجيل إياب نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد إلى الخميس 3 أبريل ▪️ على… https://t.co/WDkrbEd7FX — FCB World (@forcabarca_ar) March 13, 2025

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الخميس 27 مارس/آذار 2025

يأتي هذا الموعد بعد يومين فقط من نهاية التوقف الدولي المقبل، لكن برشلونة يعارض ذلك لأنه سيفقد خدمات البرازيلي رافينيا والأوروغواياني رونالد أراوخو، نظرا لعودتهما المتأخرة بعد مشاركتهما مع منتخبيهما.

لكن ووفقا للوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم فإن استدعاء اللاعبين للمنتخبات الوطنية ليس سببا كافيا لتأجيل أو تعليق مباراة.

الاثنين 31 مارس/آذار 2025

هو الاحتمال الأقوى وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو"، خاصة بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواعيد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، إذ يستضيف برشلونة نظيره بوروسيا دورتموند يوم 9 أبريل/نيسان المقبل على ملعب مونتجويك.

هذا سيساهم بتقديم مباراة برشلونة وجيرونا في الجولة الـ28 إلى يوم الجمعة 28 مارس/آذار الحالي، مما يتيح خوض اللقاء المؤجل ضد أوساسونا يوم الاثنين 31 من الشهر نفسه.

وفي هذه الحالة سيتم تأجيل مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتلتيكو مدريد إلى يوم الخميس 3 أبريل/نيسان 2025 بدلا من يوم الأربعاء، كما أن برشلونة سيلعب أمام ريال بيتيس يوم 6 أبريل أي قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال بثلاثة أيام.

الأحد 27 أبريل/نيسان 2025

من الممكن إقامة المباراة في ذلك الموعد في حال لم يصل برشلونة إلى نهائي كأس الملك، ومع ذلك فإن هذا الموعد يتطلب قرارا استثنائيا من رابطة الليغا والاتحاد الإسباني.

وحسب لوائح الرابطة والاتحاد الإسبانيين فإنه لا يُمكن إقامة مباريات الدوري في الأسبوع الذي يُلعب فيه نهائي الكأس، علما بأن المباراة النهائية ستقام يوم السبت 26 أبريل/نيسان 2025.

الأربعاء 21 مايو/آيار 2025 أي قبل أيام قليلة من الجولة الأخيرة

هذا الموعد غير مفضّل كثيرا، خاصة أنه يأتي في ذروة المنافسة إما على اللقب بالنسبة لبرشلونة، أو المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية أو تفادي الهبوط بالنسبة لأوساسونا، علما بأن مباريات آخر جولتين تُقام في الموعد نفسه لهذا السبب.

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لكن بإمكان برشلونة المطالبة باعتماد هذا التاريخ لوجود سابقة في الليغا، حيث لعب سيلتا فيغو ضد ريال مدريد بين آخر جولتين لموسم 2016-2017 بسبب عدم وجود مواعيد متاحة.

ورغم تأجيل تلك المباراة فإن برشلونة ما زال متصدرا للدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، فيما يحتل أوساسونا المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.