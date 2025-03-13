حيرة أنشيلوتي بركلة الترجيح الأخيرة وسيميوني: من شاهد ألفاريز يلمس الكرة مرتين؟

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالعبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأهل الريال إلى دور الثمانية بعدما تغلب على أتلتيكو مدريد 4-2 بركلات الترجيح بعدما انتهت مباراة الإياب التي أقيمت أمس الأربعاء بفوز أتلتيكو بهدف نظيف، علما بأن الريال كان قد فاز ذهابا 2-1.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي -والتي نشرها الموقع الإلكتروني للنادي- "كانت مباراة صعبة، خاصة مع الهدف الذي استقبلناه في الدقيقة الأولى من اللعب".

وأضاف أنه "بعد ذلك دافع المنافس وحاول هز توازننا وشن هجمات مرتدة، تمثلت أولوياتنا في الحفاظ على الاستحواذ الفاعل وعدم تعقيد المباراة، كانت المباراة متكافئة، وأتلتيكو هو أحد أفضل الفرق دفاعيا، يدافعون جميعا ويعملون بشكل جيد للغاية، وحصلنا على فرصة رائعة مع مبابي".

وواصل "أهدرنا ركلة الجزاء، وكانت المباراة متكافئة حتى ركلات الترجيح، عندها وضعنا أفضل لاعب لتسديد الركلة الأولى، وروديغر لتسديد الأخيرة، لأنه سجل ضد السيتي".

وكشف أنه "كنا مترددين بين اختيار إندريك أو روديغر لتسديد الركلة الأخيرة، لكن عندما رأيت وجه إندريك قلت إن روديغر أفضل".

وخلص أنه "لو سجلوا الهدف الثاني لتعقدت المباراة كثيرا، وفي الشوط الإضافي الثاني كنا أفضل في هذا الصدد، علينا دائما البحث عن التحسين والعمل عليه، في هذه المباراة شرحت بالفعل ما هي الأولوية، بدا الأمر وكأننا كنا بحاجة إلى تسجيل هدف، واستمررنا في أجواء المباراة".

إعلان

سيميوني غاضب

في المقابل، عبر دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن غضبه من قرار الحكم بإلغاء هدف سجله جوليان ألفاريز خلال ركلات الترجيح.

وأثناء ركلات الترجيح انزلق ألفاريز أثناء تنفيذ ركلته لتلمس قدمه اليسرى الكرة قبل التسديد بقدمه اليمنى ليملس الكرة مرتين وتلغى الركلة التي كانت لتجعل النتيجة 2-2، بعدما لاحظ حكم الفيديو المساعد الأمر.

وأعرب سيميوني عن سخطه من قرار الحكم سيمون مارشينياك، وقال إنه لم يشاهد بعد لقطة توضح بشكل قاطع أن ألفاريز لمس الكرة مرتين.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي "لم أشاهد أبدا استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة حالة في ركلات الترجيح.. أبدا".

وأضاف مخاطبا الصحفيين "هل رأيتموه يلمس الكرة مرتين؟ من فضلكم، من كان حاضرا في الملعب وشاهده يلمس الكرة مرتين والكرة تتحرك فليرفع يده، لا أرى أحدا يرفع يده، هذا كل ما أريد قوله".

وقال سيميوني إنه على الرغم من الهزيمة المؤلمة فإنه فخور بلاعبيه، ويأمل أن يتمكنوا من التعافي سريعا عندما يستضيفون برشلونة منافسهم على لقب الليغا يوم الأحد المقبل.

وتفصل نقطة واحدة فقط بين أكبر 3 أندية في إسبانيا، في واحد من أشرس سباقات الفوز بالدوري في السنوات الأخيرة.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 57 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 56 نقطة، لكن برشلونة لعب مباراة أقل.

وقال سيميوني "سنرى ما إذا كانت هذه الهزيمة ستمنعنا من المضي قدما، فليس من السهل استيعاب الطريقة التي خرجنا بها، سنواجه منافسا قويا يوم الأحد، أنا متأكد من أن برشلونة أراد لنا الذهاب إلى الوقت الإضافي، سندخل المباراة متعبين مهزومين بعد أن لعبنا بالطريقة التي قاتلنا بها الليلة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا يوم الأحد".

إعلان

وختم "عاد مشجعونا إلى منازلهم غاضبين لكنهم أدركوا أن فريقهم بذل قصارى جهده، هذا الفريق استحق التصفيق، كانت أمسية جميلة، لكن للأسف لم نتأهل، أعود إلى منزلي مهزوما، لكن بسلام".