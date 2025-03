حالات مشابهة لركلة ألفاريز أمام ريال مدريد وخبير تحكيم إسباني ينتقد إلغاءها

ما زال قرار الحكم إلغاء ركلة الترجيح التي سجلها الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد ضد غريمه الريال يسيل الكثير من الحبر في الصحافة الإسبانية والعالمية.

وألغى الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ركلة الترجيح الخاصة بألفاريز بقرار من مساعده في غرفة حكم الفيديو "الفار" بدعوى أن اللاعب لمس الكرة مرتين أثناء التسديد.

وينص البند الأول من المادة 14 من قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لكرة القدم "إيفاب" على أنه "لا يجوز للاعب المسدد لركلة الجزاء لعب الكرة مرة أخرى حتى يلمسها لاعب آخر"، وهو ما نفذه مارتشينياك بحذافيره.

وبسبب هذه المادة القانونية يُمنع اللاعب المسدد لركلة الجزاء من تسجيل هدف في حال ارتدت الكرة إليه بعد التنفيذ عقب اصطدامها بالقائم أو العارضة من دون أن يلمسها أي لاعب آخر خلال وقت المباراة الأصلي، وإذا حدث ذلك فإن الحكم يحتسب ركلة حرة غير مباشرة لصالح الفريق الآخر.

وعرف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حادثتين مشابهتين للقطة ألفاريز، ففي عام 2017 ألغى الحكم هدفا من ركلة جزاء سجلها الجزائري رياض محرز في مباراة فريقه السابق ليستر سيتي ضد فريقه اللاحق مانشستر سيتي لنفس السبب.

