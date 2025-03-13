يويفا يؤكد صحة إلغاء ركلة ألفاريز ويراجع قاعدة "اللمسة المزدوجة"

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إن القرار الصحيح اتخذ بإلغاء ركلة ترجيح نفذها خوليان ألفاريز خلال خسارة أتلتيكو مدريد أمام غريمه المحلي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء، لكن الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية ستدخل في مناقشات لمراجعة القاعدة.

واستفسر أتلتيكو مدريد بغضب من الاتحاد الأوروبي للعبة بعد إلغاء الحكم ركلة ترجيح ألفاريز في ثمن النهائي، التي شهدت عبور ريال إلى دور الثمانية بالبطولة الأوروبية الأبرز.

ولاحظ حكم الفيديو المساعد أن قدم ألفاريز اليسرى لمست الكرة قليلا قبل أن يركلها بيمينه.

وقال ويفا في بيان له "على الرغم من حصول احتكاك طفيف، قام اللاعب بلمس الكرة باستخدام قدمه الواقفة قبل أن يركلها".

وأوضح "بموجب القانون الحالي (قواعد اللعبة، البند 14.1)، كان على حكم تقنية الفيديو المساعد إبلاغ الحكم بإلغاء الهدف".

وتابع البيان "الاتحاد الأوروبي سوف يدخل في مناقشات مع الاتحاد الدولي وهيئة مشرعي كرة القدم الدولية لتحديد ما إذا كان يجب إعادة النظر بالقانون في ما يخص اللمسة المزدوجة عندما تكون غير مقصودة".

وقال سيميوني إنه يريد تصديق أن الحكام اتخذوا القرار الصحيح بشأن ركلة الجزاء قائلا "لم يسبق لي أن رأيت ركلة ترجيح يُستدعى الفار لمراجعتها، ولكن حسنا، ربما رأوا أنه لمسها، أريد أن أصدق ذلك، أريد أن أصدق أنهم رأوا أنه لمسها".

وتوجّه المدرب الذي يقود أتلتيكو منذ 2011 للصحافيين قائلا "فليرفع أي شخص يده إذا رأى خوليان يلمس الكرة مرتين. من سيرفع يده؟ لا أحد رفع يده".

ومع السماح بلمسة واحدة فقط للكرة، تم إلغاء ركلة الترجيح، التي كانت ستعادل النتيجة 2-2 في ركلات الترجيح.

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وختم "يويفا" أنه "سيدخل في مناقشات مع الفيفا ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة القاعدة في الحالات التي تكون فيها اللمسة المزدوجة غير مقصودة بشكل واضح".