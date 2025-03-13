موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة للبث المباشر.

وتقام المباراة يوم السبت 15 مارس/آذار الجاري على ملعب لاسيراميكا معقل فياريال، ويديرها الحكم خيسوس خيل مانزانو.

وتبدأ المواجهة عند الساعة 8:30 مساء (20:30) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة و7:30 (19:30) مساء بتوقيت القاهرة.

وحسم ريال مدريد بملعبه سانتياغو برنابيو لقاء الذهاب لمصلحته 2-0 في الجولة التاسعة من الليغا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الليغا:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports HD 2 French

beIN Sports 2 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وبعد ضمان مكانه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سيواصل ريال مدريد حملته في الدوري الإسباني بمواجهة فياريال، أحد المرشحين للمنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى.

ويحتل الريال حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا، متساويا في النقاط مع برشلونة المتصدر، بينما يحتل فياريال المركز الخامس (44 نقطة)، بفارق 5 نقاط عن أتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع في السباق على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويتمتع فريق "الغواصة الصفراء" بسجل حافل من 12 فوزا و8 تعادلات و6 هزائم من أصل 26 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، حيث سجل 48 هدفًا، لكنه استقبل 36 هدفا، وهو أكبر عدد من الأهداف بين الفرق الثمانية الأولى.

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ولم يحتل فياريال المركز الرابع في الدوري الإسباني منذ موسم 2015-2016.

المواجهات السابقة

هيمن ريال مدريد بشكل مطلق على المواجهات السابقة بين الفريقين بـ27 فوزا مقابل 7 فقط لفياريال و16 تعادلا.

التشكيلة الأساسية المحتملة لريال مدريد:

كورتوا؛ فاسكيز، أسينسيو، روديغر، غارسيا؛ فالفيردي، تشواميني، بيلينغهام؛ رودريغو، مبابي، فينيسيوس.

التشكيلة الأساسية المحتملة لفياريال:

كوندي؛ فويث، كامبوالا، كوستا، كاردونا؛ بينو، غايي، باريخو، باينا؛ باري، بيريز.