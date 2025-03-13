موعد مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الخلود في الجولة الـ25 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا الجمعة 14 مارس/آذار الجاري على ملعب الأول بارك في الرياض، وتبدأ الساعة العاشرة مساء (22:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والخلود:

SSC1 HD (حماد العنزي)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 48 نقطة بفارق 10 عن الاتحاد، في حين يحتل الخلود المركز العاشر بـ31 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 3-3، مما يشي بأن المباراة لن تكون لقمة سائغة للبرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر هدافي الدوري (18 هدفا) ورفاقه العائدين من انتصار كبير على استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة بثلاثية نظيفة، منها ثنائية للكولومبي جون دوران وهدف لرونالدو.

وتأهل "العالمي" إلى ربع نهائي أبطال آسيا، وسيتعرف على منافسه في هذا الدور بعد القرعة التي من المقرر أن تقام الاثنين القادم 17 مارس/آذار الجاري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويخوض النصر اللقاء من دون الرباعي محمد آل فتيل للإيقاف بالبطاقة الحمراء وعبد الله الخيبري والبرتغالي أوتافيو مونتيرو والاسباني إيمريك لابورت بسبب الإصابة.