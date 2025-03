رونالدو يوضح سبب انسحابه من سباق رئاسة الاتحاد البرازيلي

أعلن النجم البرازيلي الأسبق رونالدو نازاريو الملقب "بالظاهرة" انسحابه رسميا من سباق الترشح على رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

جاء ذلك في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وكشف فيه عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، وأهمها عدم حصوله على الدعم الكافي من الاتحادات الإقليمية في بلاده.

وكتب رونالدو "بعد أن أعلنت بشكل علني نيتي الترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة، أعلن هنا رسميا سحب الترشح".

Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião.

Conforme já… pic.twitter.com/nOdHJkRvT7

— Ronaldo Nazário (@Ronaldo) March 12, 2025