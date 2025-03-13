رونالدو يوضح سبب انسحابه من سباق رئاسة الاتحاد البرازيلي

أعلن النجم البرازيلي الأسبق رونالدو نازاريو الملقب "بالظاهرة" انسحابه رسميا من سباق الترشح على رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

جاء ذلك في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وكشف فيه عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، وأهمها عدم حصوله على الدعم الكافي من الاتحادات الإقليمية في بلاده.

وكتب رونالدو "بعد أن أعلنت بشكل علني نيتي الترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة، أعلن هنا رسميا سحب الترشح".

Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião. Conforme já… pic.twitter.com/nOdHJkRvT7 — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) March 12, 2025

وأوضح "إذا كانت الأغلبية صاحبة القرار ترى أن كرة القدم البرازيلية في أيد أمينة (في إشارة إلى الرئيس الحالي) فإن رأيي لم يعد ذا أهمية".

وواصل رونالدو "كما ذكرت سابقا، كانت خطوتي الأولى تتمثل في منح مزيد من المساحة للأندية بالإضافة إلى الاستماع إلى الاتحادات الإقليمية من أجل تحسين البطولات وتطوير الرياضة في كل ولاية على حدة. من وجهة نظري، كانت التغييرات ستأتي من هذا التوافق الإستراتيجي والرؤية المشتركة".

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وتابع "لكن عند أول تواصل لي مع الاتحادات الإقليمية الـ27 أغلق 23 منهم الباب في وجهي ورفضت استقبالي بدعوى رضاها عن الإدارة الحالية ودعمها لإعادة انتخاب الرئيس الحالي".

وزاد رونالدو "لم أتمكن من عرض مشروعي أو مشاركة أفكاري أو الاستماع إليهم كما كنت أتمنى. لم يكن هناك أي مجال للحوار".

واستمر "النظام الأساسي للاتحاد ينص على أن الاتحادات الإقليمية تمتلك أكبر وزن في التصويت، ولذا فمن الواضح أنه لا يمكنني الترشح؛ معظم القادة المحليين يدعمون الرئيس الحالي وهذا حقهم وأنا أحترم ذلك، بغض النظر عن قناعاتي الشخصية".

وختم رونالدو بيانه بالقول "أشكر كل من أبدى اهتمامه بمبادرتي، ما زلت مؤمنا بأن طريق تطور كرة القدم البرازيلية يبدأ بالحوار، والشفافية، والوحدة".

وكان رونالدو (48 عاما) الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2002 قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي نيته الترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من أجل "إنقاذ سمعة كرة القدم في البلاد وتحسين مستوى المنتخبات الوطنية"، وفق رأيه.

حينها قال رونالدو "سأرشح نفسي في الانتخابات المقبلة، من خلال مشاريعي وخططي سأعمل على إنقاذ هيبة كرة القدم البرازيلية، لدي مئات الدوافع لفعل ذلك لكن أهمها هو إعادة الاحترام لكرة القدم البرازيلية".

Legenda bolasepak #Brazil, Ronaldo Nazário, mengumumkan bahawa beliau akan bertanding untuk jawatan presiden persekutuan bola sepak negara itu. Ronaldo akan bertanding pada kongres CBF untuk menggantikan Presiden Ednaldo Rodrigues pada 2026.#Ronaldo #AstroRadioNews pic.twitter.com/OLmh6aFtI4 — Astro Radio News (@AstroRadioNews) December 17, 2024

وفي ظل التطورات الأخيرة، ترى شبكة "إيه إس بي إن" الأميركية أن الرئيس الحالي إدنالدو رودريغيز في طريقه للاستمرار في منصبه لولاية جديدة.