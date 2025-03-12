سلوت مدرب ليفربول مصدوم وإنريكي واثق من المضي قدما بدوري الأبطال

وصف أرني سلوت مدرب ليفربول، خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بالصدمة، لكنه وجد بعض العزاء في الخروج على يد فريق بجودة باريس سان جيرمان بعد مواجهة مثيرة من مباراتين حُسمت بركلات الترجيح.

وفي المباراة التي وصفها سلوت بأنها "أفضل مباراة كرة قدم شارك فيها على الإطلاق"، تغلب سان جيرمان 4-1 على ليفربول بركلات الترجيح ليتأهل إلى دور الثمانية، إذ فاز ليفربول ذهابا 1-صفر في باريس ثم فاز سان جيرمان 1-صفر إيابا على ملعب أنفيلد أمس الثلاثاء في مباراة سجل هدفها الوحيد عثمان ديمبلي.

وقال سلوت "نعم، إنها صدمة بالطبع. لكن إذا كان عليك أن تخرج، وخرجت بمثل هذه الطريقة أمام أحد أفضل فرق أوروبا بعد خوض مثل هذه المنافسة، آمل وأعتقد أن كل مشجع حول العالم كان يأمل أن تستمر هذه المباراة، وألا تتوقف لأنها كانت مذهلة.. وفي النهاية، حققوا الفوز".

وتصدى الحارس جيانلويجي دوناروما لركلتي داروين نونيز وكيرتس جونز، بينما نُفذت جميع ركلات سان جيرمان بنجاح.

وشكلت الخسارة في مباراة أمس كبوة نادرة في موسم ليفربول الحافل، إذ يتفوق الفريق بفارق كبير في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ويقف على بعد خطوة واحدة من لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية حيث يلتقي نيوكاسل يونايتد في النهائي يوم الأحد المقبل.

وكان ليفربول مرشحا للفوز بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2019 بعد تصدره جدول الترتيب خلال مرحلة الدوري التي تضمنت 8 جولات، إذ حقق الفوز في مبارياته السبع الأولى.

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وكان سلوت قد حذر طوال الفترة الماضية من أن الفوز بالصدارة في مرحلة الدوري لا يعني الكثير، وقد تبين أن رؤيته كانت صحيحة.

وأوضح سلوت "استعرضنا قدراتنا، ويمكننا أن نفخر بما قدمناه، فزنا بـ7 مباريات متتالية. وخرجنا من البطولة بطريقة أعتقد أننا أبهرنا بها أوروبا.. كنا غير محظوظين للغاية باللعب أمام باريس سان جيرمان، ولكن في النهاية إذا كنت تريد الفوز بالبطولة، فعليك الفوز على فرق مثل باريس سان جيرمان".

في المقابل، قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إن فريقه وليفربول يستحقان التأهل إلى دور الثمانية.

وأبدى المدرب الإسباني فخره بكيفية عودة فريقه بعد التأخر بهدف في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، وحسم بطاقة التأهل بالفوز 4-1 بركلات الترجيح.

وقال لويس إنريكي "الفريقان يستحقان التأهل إلى الدور المقبل، هم يلعبون بشكل أفضل منا هنا، لكن أعتقد أن فريقي أظهر هنا في أنفيلد، وسط استاد مميز، شخصية رائعة".

وتابع "حاولنا تقديم أفضل ما لدينا، لكن الأمر كان صعبا نظرا لقوة المنافس. كلا الفريقين يستحقان التأهل. أظهر الفريق شخصية هائلة، حتى في تنفيذ ركلات الترجيح. وأعتقد أن هذا يُظهر بوضوح قدرات فريقنا".

ولم يسبق لسان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي الفوز بدوري الأبطال، وخسر أمام بايرن ميونيخ في نهائي 2020، بينما كان ليفربول بطل 2019 هو المرشح الأوفر حظا للتقدم في النسخة الحالية.

وقال لويس إنريكي "عندما كشفت لنا القرعة عن مواجهة ليفربول وباريس سان جيرمان، اتفق المدربان على أمر واحد: أنها ستكون واحدة من أفضل المباريات التي يمكن مشاهدتها في أوروبا. أعتقد أن كلا الفريقين كانا رائعين.. نحن سعداء ونتمتع بالثقة إزاء التأهل للدور المقبل".

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وحظي سان جيرمان بإشادة كبيرة من نقاد بعد فوزه الصعب.

وقال مهاجم إنجلترا السابق آلان شيرر لمنصة أمازون برايم "لقد شاهدتم أربع ركلات ترجيح مثالية تحت ضغط هائل، ويجب أن تمنحوا باريس سان جيرمان تقديرا كبيرا.

وخلص "مروا بخيبة أمل بعد خسارة المباراة الأولى ثم لعبوا بشكل جيد للغاية وعادوا على ملعب أنفيلد وتعاملوا مع الضغط ثم خاضوا الوقت الإضافي وقدموا 4 ركلات ترجيح مثالية، لقد بذلوا جهدا رائعا حقا خلال المباراتين ويمكنهم قول إنهم يستحقون التأهل".