تقارير: صلاح نجم ليفربول يعرض نفسه على برشلونة

أفادت تقارير صحفية أن محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عرض نفسه على نادي برشلونة الإسباني.

وينتهي عقد الدولي المصري البالغ من العمر 32 عاما في يونيو/حزيران المقبل، ويحق له بعد ذلك الانضمام إلى أي ناد مجانا.

ولم يتوصل ليفربول لاتفاق مع الفرعون المصري بخصوص تجديد عقده الأمر الذي دفعه إلى التلميح بالرحيل عن النادي لوسائل الإعلام في أكثر من مناسبة.

ويقدم الدولي المصري مستويات كبيرة مع ليفربول ويتصدر ترتيب هدافي البريميرليغ برصيد 27 هدفا، كما وصل إلى المساهمة التهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة) إلى الرقم 44 هذا الموسم.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن الكثير من الشائعات أثيرت حول وجهة صلاح هذا الصيف وتردد أنه حصل على عرض من نادي الهلال السعودي قيمته 50 مليون يورو للموسم والواحد.

وأضافت أن برشلونة وجهة محتملة وكشفت عن وجود "تقارب بين الطرفين منذ نهاية عام 2024، على الرغم من أن الاتصالات الفاترة لم تسفر عن أي نوع من العروض أو المفاوضات الحاسمة".

ولم يكشف صلاح الذي سيبلغ الـ33 عاما في يونيو/حزيران المقبل عن وجهته القادمة لكن يبقى كل شيء ممكنا وفق ما أفادت به سبورت.

عقبة مالية

وترى الصحيفة أن المهاجم المصري يناسب نوعية اللاعب الذي يريده برشلونة، "لكن الجميع في النادي يدركون تماما الصعوبات التي قد تواجه التوصل إلى اتفاق على المستوى المالي".

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ويبلغ راتب صلاح الحالي ما يقارب 18 مليون يورو، ومن المسلّم به أن ليفربول لن يبخل بملايين اليوروهات في محاولة الاحتفاظ بأحد لاعبيه الأكثر شهرة".

ويعتقد مسؤولو برشلونة أن تطلع صلاح للانضمام للنادي الكتالوني ينم عن رغبة في مواصلة مسيرته بعيدا عن ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لا يزال يستمتع بمغامرة تنافسية على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية.