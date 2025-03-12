موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد مواطنه أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجاري 2024-2025، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو اليوم الأربعاء على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو في العاصمة الإسبانية مدريد، ويديرها طاقم تحكيم بولندي بقيادة الحكم الدولي سيمون مارسينياك.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا list 2 of 2 قصة أغنية جمهور ليفربول "لن تسير وحدك أبدا" end of list

وتبدأ الساعة 11:00 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (22:00 بتوقيت القاهرة)، والثامنة مساء (20:00) بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أن تحفل المباراة بالندية والإثارة بعد نهاية مباراة الذهاب في البرنابيو بفوز صعب غير حاسم لريال مدريد 2-1.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو:

beIN Sports HD 1 (تعليق عصام الشوالي)

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يتفوق ريال مدريد في المباريات السابقة بين الفريقين بانتصاره في 79 مباراة مقابل 34 انتصارا لأتلتيكو، وانتهت 39 مباراة بالتعادل.

ويتقدم ريال مدريد (الثاني برصيد 57 نقطة) بنقطة واحدة على أتلتيكو (الثالث) في الدوري الإسباني هذا الموسم، خلف برشلونة المتصدر بـ57 نقطة بفارق المواجهات المباشرة مع الريال ولعب مباراة أقل.