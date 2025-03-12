الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
12/3/2025-|آخر تحديث: 12/3/202502:30 ص (توقيت مكة)
تأهلت فرق برشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وإنتر ميلان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجاري 2024-2025.
وفي ما يلي الفرق المتأهلة والمباريات التي فازت فيها في ثمن النهائي:
- تأهل سان جيرمان بفوزه بركلات الترجيح 4-1 على مضيفه ليفربول، بعد انتهاء مباراتي ثمن النهائي بالتعادل 1-1، إذ فاز الفريق الباريسي في أنفيلد 1-صفر وهي مثل نتيجة مباراة الذهاب.
- تأهل برشلونة الإسباني لربع النهائي بعدما كرر فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي وتغلب عليه 3-1، بعدما فاز ذهابا 1-صفر، ليتفوق بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.
- تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه 2-صفر على مضيفه باير ليفركوزن، ليتفوق بنتيجة 5-صفر في مجموع المباراتين لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي الشهر المقبل.
- فاز إنتر ميلان على فينوورد 2-1 في الإياب على ملعب سان سيرو ليتقدم بسهولة لربع النهائي بفوزه 4-1 في مجموع المباراتين. حيث فاز 2-صفر في مباراة الذهاب.
المصدر : الجزيرة + وكالات