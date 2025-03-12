رياضة|بطولات أوروبية|إيطاليا

شاهد.. نجل بوفون يخوض مباراته الاحترافية الأولى

Louis Buffon
لويس نجل بوفون الأكبر يلعب تحت قيادة المدرب فيليبو إنزاغي (مواقع التواصل)
12/3/2025

شارك لويس النجل الأكبر للنجم الإيطالي المعتزل جيانلويجي بوفون في أول مباراة له بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم في إيطاليا.

وظهر بوفون الابن -البالغ من العمر 17 عاما- بقميص بيزا يوم الأحد في مباراة فريقه ضد سبيزيا ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ووجد لويس في قائمة الفريق لأكثر من مرة في أوقات سابقة، لكنه سجّل حضوره الأول الرسمي مع بيزا هذا الأسبوع.

ووطئت قدما لويس أرض الملعب في الدقيقة 84، لكنه لم يساعد بيزا على تجنّب الخسارة أمام الفريق المضيف بنتيجة 2-3.

ورغم الخسارة فإن بيزا الذي يدربّه فيليبو إنزاغي حافظ على مركزه الثاني في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ساسولو المتصدر و3 عن سبيزيا صاحب المركز الثالث.

إعلان

وإذا نجح بيزا في الحفاظ على مركزه الثاني حتى نهاية الموسم فإنه سيضمن الصعود لدوري الدرجة الأولى ليواجه الكبار هناك مثل إنتر وميلان ونابولي ويوفنتوس.

وصعد لويس إلى الفريق الأول لبيزا بعد تألقه مع فريق الشباب بتسجيله 6 أهداف في 20 مباراة.

وقد قرر ابن بوفون المولود في تورينو تمثيل منتخب التشيك (بلد والدته) حيث تلقى استدعاء رسميا لتمثيل منتخب الشباب تحت 18 عاما في فبراير/شباط الماضي.

المصدر : مواقع إلكترونية

إعلان