شاهد.. نجل بوفون يخوض مباراته الاحترافية الأولى

شارك لويس النجل الأكبر للنجم الإيطالي المعتزل جيانلويجي بوفون في أول مباراة له بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم في إيطاليا.

وظهر بوفون الابن -البالغ من العمر 17 عاما- بقميص بيزا يوم الأحد في مباراة فريقه ضد سبيزيا ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة.

17-year-old Louis Buffon, son of legendary Italian Gigi, makes his first team debut for Pisa 👏 @DstnCalcio @IFTVofficial pic.twitter.com/l8At2QNRKi

ووجد لويس في قائمة الفريق لأكثر من مرة في أوقات سابقة، لكنه سجّل حضوره الأول الرسمي مع بيزا هذا الأسبوع.

ووطئت قدما لويس أرض الملعب في الدقيقة 84، لكنه لم يساعد بيزا على تجنّب الخسارة أمام الفريق المضيف بنتيجة 2-3.

ورغم الخسارة فإن بيزا الذي يدربّه فيليبو إنزاغي حافظ على مركزه الثاني في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ساسولو المتصدر و3 عن سبيزيا صاحب المركز الثالث.

🇮🇹✨ Gianluigi Buffon's son, Louis, made his debut in Serie B for Pisa! ❤️

He is 17-years-old and is a forward. Currently playing for Czechia national team at youth level. 🇨🇿 pic.twitter.com/cXCr19jyOk

— EuroFoot (@eurofootcom) March 10, 2025