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اعتداء صادم من والد لاعب على حكم في إسبانيا

VfL Wolfsburg v Shakhtar Donetsk - UEFA Europa League Round of 16: First Leg
الاعتداء على الحكام تكرر على مستوى بطولات الناشئين في إسبانيا (غيتي)
12/3/2025

تعرّض حكم إسباني لاعتداء صادم من قبل والد أحد اللاعبين الأطفال بعد انتهاء إحدى المباريات في بطولات الناشئين بمدينة بورغوس الواقعة شمال إسبانيا، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة "ماركا" المحلية أنه وبعد انتهاء مباراة أراندا ريبر وكابيسكول اقتحم والد أحد اللاعبين غرفة الملابس الخاصة بالحكام، ووجه ضربة قوية لحكم الساحة.

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وبسبب هذا الاعتداء "العنيف" -وفق وصف الصحيفة- اصطدم رأس الحكم بالأرض بعد سقوطه مما أدى إلى فقدانه الوعي لعدة دقائق.

وفي البداية، نُقل الحكم بسيارة إسعاف إلى أحد المراكز الطبية ثم نُقل لاحقا إلى مستشفى جامعة بورغوس لاستكمال الفحوصات الطبية.

ومن جهتها أكدت شبكة "ريليفو" أن حالة الحكم لم تكن خطيرة، إذ استعاد وعيه كاملا بعد حصوله على العلاج اللازم.

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وفي الوقت نفسه، تمكّنت الشرطة من تحديد الشخص المعتدي، وعلى الفور قامت باحتجازه من أجل استجوابه.

وأصدر نادي أراندا ريبر بيانا رسميا أدان فيه الحادثة وعبّر عن استيائه الشديد مما حصل مؤكدا أن "هذا التصرف يقوّض القيم الأساسية للرياضة خاصة في الفئات العمرية الصغيرة حيث يكون الهدف هو غرس مبادئ الاحترام واللعب النظيف".

وحسب "ريليفو" فإن بعض الأندية الصغيرة بدأت خلال الأسابيع الماضية باتخاذ إجراءات عقابية ضد جماهيرها، في محاولة منها لضبط الأمور وذلك عبر إغلاق ملاعبها.

وقرر نادي إيلا دي أروسا لكرة السلة منع جماهيره من حضور المباريات نهاية الأسبوع بسبب تكرار الإساءات اللفظية للحكام.

وأتم الموقع "ربما يكون حرمان المشجعين من حضور المباريات إجراءً رادعا لمنع تكرار هذه التجاوزات مستقبلا".

المصدر : الصحافة الإسبانية

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