دورتموند يضرب موعدا مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ بوروسيا دورتموند الألماني، الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه ليل الفرنسي 2-1 الأربعاء في ليل في إياب ثمن النهائي.

وحجز دورتموند مقعده في دور الـ8، مستفيدا من تعادله 1-1 في لقاء الذهاب، الذي أقيم بملعبه الأسبوع الماضي، ليفوز 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم ليل عبر مهاجمه الكندي جوناثان ديفيد بعد 5 دقائق من صافرة البداية من هجمة مرتدة عندما انطلق إيسمايلي من الجهة اليسرى، وأرسل تمريرة عرضية زاحفة للمهاجم الكندي، الذي سدد مباشرة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، لتمر الكرة بين قدمي السويسري جريجور كوبيل، وتعانق الشباك.

مع بداية الشوط الثاني، لم يتأخر دورتموند في إدراك التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد دفعة من مدافع دورتموند السابق الدولي البلجيكي توما مونييه لغيراسي داخل المنطقة المحرمة، فسددها دجان وسط المرمى (54).

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ولم ينتظر دورتموند كثيرا لأخذ الأفضلية بعد لعبة جماعية أنهاها ماكسيميليان باير بتسديدة قوية في أعلى المرمى (65)، في أول أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم.

وضرب دورتموند موعدا في الدور ربع النهائي مع برشلونة الإسباني في الثامن من أبريل/نيسان ذهابا و15 منه إيابا.

ويأمل دورتموند الذي أحرز اللقب في 1997 وحل وصيفا في 2013 و2024، في إنقاذ موسمه بعد تراجعه إلى المركز العاشر في ترتيب بوندسليغا بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع، آخر المواقع المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وعلى بعد 4 نقاط من أي مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.