دورتموند يضرب موعدا مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
بلغ بوروسيا دورتموند الألماني، الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه ليل الفرنسي 2-1 الأربعاء في ليل في إياب ثمن النهائي.
وحجز دورتموند مقعده في دور الـ8، مستفيدا من تعادله 1-1 في لقاء الذهاب، الذي أقيم بملعبه الأسبوع الماضي، ليفوز 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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وتقدم ليل عبر مهاجمه الكندي جوناثان ديفيد بعد 5 دقائق من صافرة البداية من هجمة مرتدة عندما انطلق إيسمايلي من الجهة اليسرى، وأرسل تمريرة عرضية زاحفة للمهاجم الكندي، الذي سدد مباشرة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، لتمر الكرة بين قدمي السويسري جريجور كوبيل، وتعانق الشباك.
⚽️🔥 جوناثان دايفيد يمنح ليل التقدم بهدف مبكر في شباك بوروسيا دورتموند#دوري_أبطال_أوروبا | #رمضان_مع_beIN #UCL | #RamadanwithbeIN pic.twitter.com/vXNdvglEVS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2025
مع بداية الشوط الثاني، لم يتأخر دورتموند في إدراك التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد دفعة من مدافع دورتموند السابق الدولي البلجيكي توما مونييه لغيراسي داخل المنطقة المحرمة، فسددها دجان وسط المرمى (54).
⚽️🔥 هدف | ليل 1-1 دورتموند
إيمري تشان يعدل النتيجة لدورتموند من ركلة جزاء#دوري_أبطال_أوروبا | #رمضان_مع_beIN#UCL | #RamadanwithbeIN pic.twitter.com/x93aEEjdqs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2025
ولم ينتظر دورتموند كثيرا لأخذ الأفضلية بعد لعبة جماعية أنهاها ماكسيميليان باير بتسديدة قوية في أعلى المرمى (65)، في أول أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم.
⚽️🔥 هدف | ليل 1-2 دورتموند
ماكسيميليان بيير يسجل الهدف الثاني ويضع بوروسيا دورتموند في المقدمة#دوري_أبطال_أوروبا | #رمضان_مع_beIN#UCL | #RamadanwithbeIN pic.twitter.com/934tyvE4qy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2025
وضرب دورتموند موعدا في الدور ربع النهائي مع برشلونة الإسباني في الثامن من أبريل/نيسان ذهابا و15 منه إيابا.
ويأمل دورتموند الذي أحرز اللقب في 1997 وحل وصيفا في 2013 و2024، في إنقاذ موسمه بعد تراجعه إلى المركز العاشر في ترتيب بوندسليغا بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع، آخر المواقع المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وعلى بعد 4 نقاط من أي مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.