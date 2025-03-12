مصر تطلب استضافة مجموعة بمونديال 2034 والكاف يعيد انتخاب موتسيبي

أعاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) انتخاب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيسا لولاية جديدة مدتها 4 سنوات حتى مارس/آذار 2029، بعد مصادقة الجمعية العمومية الـ14 للاتحاد القاري الأربعاء بالقاهرة، في حين عبرت القاهرة عن الرغبة باستضافة مجموعة ضمن مونديال 2034 المقرر بالسعودية.

وتوجه موتسيبي (63 عاما) إلى الاتحادات المنضوية قائلا بعد انتخابه بالتزكية دون تقدم أي مرشح آخر لمنافسته "شكرا لكم، كان شرفا كبيرا لي أن أتعامل معكم لأنكم تمثلون مصالح القارة".

وكان ملياردير التعدين والرئيس السابق لنادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي خلف عام 2021 الملغاشي أحمد أحمد الذي رافقته فضائح فساد.

وكانت أبرز محطات الجمعية العمومية انتخابات أعضاء كاف بمجلس الاتحاد الدولي (فيفا) والتي شهدت فوز كل من المغربي فوزي لقجع (49 صوتا) والمصري هاني أبو ريدة (35) والنيجري جبريلا هيما حميدو (35) والموريتاني أحمد ولد يحيى (29) والجيبوتي سليمان وابيري (29) وذلك على حساب النيجيري أماجو ملفين بينيك (28) والزامبي أندرو ندانغا كامانغا (19) والعاجي ياسين إدريس ديالو (18) والسنغالي أوغوستين إيمانويل سنغور (13).

وعن المقعد المخصص للسيدات، فازت كنيزات إبراهيم من جزر القمر (30 صوتا) على حساب البوروندية ليديا نسيكيرا (13) والسيراليونية عائشة يوهانسن (7).

مصر تريد استضافة مجموعة بمونديال 2034

وفي طلب مفاجئ، عبرت مصر عن رغبتها باستضافة إحدى مجموعات كأس العام 2034 لكرة القدم من أجل إحياء مئوية أول مشاركة أفريقية بالبطولة، حسب ما كشف رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة.

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وقال أبو ريدة "إذا كانت مصر الدولة الـ14 المدعوة إلى النسخة الأولى عام 1930 وحالت الظروف دون مشاركتها، إلا أنها وأفريقيا كانتا حاضرتين بالدورة التالية (إيطاليا 1934) كأول منتخب من خارج قارتي أوروبا وأميركا يشارك في الحدث العالمي".

وتابع متوجها إلى إنفانتينو الحاضر بالقاعة "بعد 100 عام على هذا الحدث التاريخي سوف تتصدى السعودية بكل اقتدار لتنظيم نسخة تاريخية لكأس العالم، متمنين لأشقائنا السعوديين كل التوفيق والنجاح، إلا أننا في الوقت نفسه نطمح أن يمنحنا السيد إنفانتينو في مئويتنا عام 2034 كأفارقة ومصريين شرف استضافة وتنظيم إحدى مجموعات مونديال 2034".

وكانت السعودية حصلت رسميا في 11 ديسمبر/كانون الأول 2024 على شرف استضافة المونديال بمشاركة 48 منتخبا، بعد أن كانت المرشحة الوحيدة.

وأردف أبو ريدة "إننا على أمل وثقة كبيرين بأن السيد إنفانتينو لن يتوقف عن مسعاه بزيادة رقعة احتفال المونديال بين العديد من القارات، وإننا على يقين بأن أشقاءنا في السعودية سوف يرحبون بذلك انطلاقا من العلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وإننا على أمل وثقة بأن السيد إنفانتينو سيفتتح بنفسه عام 2034 هذه المجموعة كرئيس للاتحاد الدولي".

وكان المسؤولون المصريون عبروا في عدة مناسبات عن رغبتهم باستضافة نسختي المونديال 2030 و2034، وأشارت تقارير إلى رغبة مصر بالتقدم بملف مشترك مع السعودية، قبل أن تنفرد الأخيرة بالاستضافة.

وستصبح السعودية ثالث بلد عربي يستضيف المونديال، بعد قطر عام 2022 والمغرب عام 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.