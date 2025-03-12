نتائج مباريات ديربي مدريد على ملعب أتلتيكو في العقد الأخير

تتجدد الليلة مواجهة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين الريال وأتلتيكو ولكن هذه المرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بالروخي بلانكوس.

وتُعد مباراة الليلة هي الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، إذ تواجها مرتين في الدوري الإسباني ومرة في مرحلة ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أرقام خرافية لرودريغو نجم ريال مدريد في دوري الأبطال list 2 of 2 سبب شخصي وراء تأخر رافينيا عن مباراة برشلونة وبنفيكا end of list

ودائما ما تشهد مباريات ديربي العاصمة الإسبانية خاصة عندما تُقام على ملعب أتلتيكو صخبا جماهيريا كبيرا وأجواء مثيرة للغاية، وهو ما يزيد من متعتها بالنسبة للمشاهد المحايد على الأقل.

ورغم ذلك فإن ريال مدريد صاحب الخبرة الكبيرة والباع الطويل في المسابقات الأوروبية والمحلية نجح في العديد من الأحيان في الخروج من جحيم هذا الملعب بالفوز.

وخلال السنوات الأخيرة عرف ديربي العاصمة الإسبانية العديد من النتائج المتقلبة في جميع البطولات سواء بالليغا أو كأس ملك إسبانيا وحتى بدوري الأبطال.

وتاليا نتائج مباريات الفريقين التي جرت على ملعب أتلتيكو مدريد خلال السنوات العشر الأخيرة:

موسم 2014-2015: أتلتيكو مدريد 2-0 ريال مدريد (ذهاب ثمن نهائي كأس الملك).

موسم 2015-2016: أتلتيكو مدريد 4-0 ريال مدريد (الليغا).

موسم 2015-2016: أتلتيكو مدريد 0-0 ريال مدريد (ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال).

موسم 2015-2016: أتلتيكو مدريد 1-1 ريال مدريد (الليغا).

موسم 2016-2017: أتلتيكو مدريد 0-3 ريال مدريد (الليغا).

موسم 2016-2017: أتلتيكو مدريد 2-1 ريال مدريد (إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا).

موسم 2017-2018: أتلتيكو مدريد 0-0 ريال مدريد (الليغا).

موسم 2018-2019: أتلتيكو مدريد 1-3 ريال مدريد (الليغا).

موسم 2019-2020: أتلتيكو مدريد 0-0 ريال مدريد (الليغا).

موسم 2020-2021: أتلتيكو مدريد 1-1 ريال مدريد (الليغا).

موسم 2021-2022: أتلتيكو مدريد 1-0 ريال مدريد (الليغا).

موسم 2022-2023: أتلتيكو مدريد 1-2 ريال مدريد (الليغا).

موسم 2023-2024: أتلتيكو مدريد 3-1 ريال مدريد (الليغا).

موسم 2023-2024: أتلتيكو مدريد 4-2 ريال مدريد (ثمن نهائي كأس الملك).

موسم 2024-2025: أتلتيكو مدريد 1-1 ريال مدريد (الليغا).