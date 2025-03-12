بالفيديو.. عداءة تضرب منافستها بعصا على رأسها خلال السباق

تعرّضت عدّاءة شابة للضرب على رأسها من قبل إحدى منافستها خلال سباق خاص بالمدارس الثانوية في ولاية فرجينيا الأميركية والذي جرى الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى استبعاد اللاعبة المعتدية من المنافسة على الفور.

وحسب مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل، ظهرت العدّاءة كايلن تاكر وكأنها تلّقت ضربة بالعصا على رأسها من قبل أليلا إيفريت أثناء محاولتها تجاوزها خلال المرحلة الثانية من سباق 200 متر×4 تتابع، ليتفجر جدل كبير إذا ما كانت الضربة مقصودة أما لا حسب موقع "سبورت بيبل" البريطاني.

NEW: High school track runner gets attacked with a baton in the middle of a relay at the VSHL Class 3 State Indoor Championships. Kaelen Tucker was on the second leg of the 4x200m relay at Liberty University in Lynchburg, VA, when she got smacked in the head. Tucker suffered a… pic.twitter.com/DXPMwZcaRP — Collin Rugg (@CollinRugg) March 9, 2025

ولم تتمكن تاكر من إنهاء السباق حيث خرجت عن المسار وسقطت على الأرض وهي تمسك برأسها، الأمر الذي أدى إلى استبعاد الفريق الذي تمثّله إيفريت بسبب هذا التصرّف "غير القانوني".

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وتحدثت تاكر التي تعرضت لارتجاج خفيف في الدماغ وخضعت لفحوصات لاحتمال وجود كسر في الجمجمة، خلال مقابلة تلفزيونية عن تفاصيل ما جرى.

وقالت "عندما اقتربت من منتصف المنعطف كنا نتصادم بأذرعنا كثيرا، لذا تحركت نحو الخارج في محاولة لتجاوزها (إيفريت) وعندما نجحت ضربتني بالعصا على رأسي".

وتابعت "كنت في حالة صدمة تامة. لم أفهم ما حدث، كل ما أعرفه أنني تلقيت ضربة على رأسي وسقطت على الأرض كما لم يأت أحد من الفريق المنافس للاطمئنان عليّ".

وتقدّمت والدة تاكر بشكوى رسمية إلى رابطة مدارس فرجينيا الثانوية التي بدورها فتحت تحقيقا في الحادثة، الأمر الذي دفع إيفريت لكسر صمتها والدفاع عن نفسها.

وأكدت إيفريت أنها لم تضرب تاكر، حيث قالت في روايتها "بعد عدة اصطدامات بالعصا أثناء الركض علقت خلف ظهرها، فقدت توازني وعندما قمت بتحريك ذراعي مرة أخرى اصطدمت بها".

وأوضحت "أنا أعرف نفسي. لن أقوم أبدا بضرب أي شخص عمدا".

🚨Black Athlete, Alaila Everett, BREAKS DOWN IN TEARS! CRIES RACISM after BACKLASH & being SERVED for STRIKING opponent, Kaelen Tucker, with baton mid-race! pic.twitter.com/KdKKCjJ43b — Black Anomaly Rising (@blackanomalies) March 11, 2025

وفي خضم ذلك، أكد الموقع البريطاني أنه تم عرض لقطات جديدة للحادثة من زاوية أخرى، أكدت صحة أقوال إيفريت بأن الضرب كان عرضيا وغير مقصود.

ورغم ذلك كشفت إيفريت أنها تعرضت لإهانات عنصرية وللتنمر، كما تلّقت تهديدات بالقتل خاصة بعد انتشار مقطع الفيديو الأول.

وعن ذلك قالت "الجميع لديه مشاعر. ربما تألمت تاكر جسديا، لكن ماذا عن صحتي النفسية؟ الجميع حكم عليّ بناء على زاوية واحدة فقط من الفيديو".

وأتمت "هاجموني وشتموني وأرسلوا لي تهديدات بالقتل. كل هذا بسبب مقطع فيديو مدته 9 ثوان".

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وفي الأثناء أعربت والدة تاكر عن استيائها لأن إيفريت أو مدرب فريقها لم يتواصلا مع ابنتها للاطمئنان عليها بعد الحادث، لكن الأخيرة تقول إنها حاولت التواصل مع نظيرتها عبر مواقع التواصل لكنها اكتشفت أنها محظورة من قبلها.