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بالفيديو.. عداءة تضرب منافستها بعصا على رأسها خلال السباق

DOHA, QATAR - OCTOBER 06: Megan Tapper of Jamaica competes in the Women's 100 metres hurdles semi finals during day ten of 17th IAAF World Athletics Championships Doha 2019 at Khalifa International Stadium on October 06, 2019 in Doha, Qatar. (Photo by Patrick Smith/Getty Images)
العداءة التي تعرضت للضرب على رأسها لم تتمكن من إنهاء السباق (غيتي)
12/3/2025

تعرّضت عدّاءة شابة للضرب على رأسها من قبل إحدى منافستها خلال سباق خاص بالمدارس الثانوية في ولاية فرجينيا الأميركية والذي جرى الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى استبعاد اللاعبة المعتدية من المنافسة على الفور.

وحسب مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل، ظهرت العدّاءة كايلن تاكر وكأنها تلّقت ضربة بالعصا على رأسها من قبل أليلا إيفريت أثناء محاولتها تجاوزها خلال المرحلة الثانية من سباق 200 متر×4 تتابع، ليتفجر جدل كبير إذا ما كانت الضربة مقصودة أما لا حسب موقع "سبورت بيبل" البريطاني.

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ولم تتمكن تاكر من إنهاء السباق حيث خرجت عن المسار وسقطت على الأرض وهي تمسك برأسها، الأمر الذي أدى إلى استبعاد الفريق الذي تمثّله إيفريت بسبب هذا التصرّف "غير القانوني".

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وتحدثت تاكر التي تعرضت لارتجاج خفيف في الدماغ وخضعت لفحوصات لاحتمال وجود كسر في الجمجمة، خلال مقابلة تلفزيونية عن تفاصيل ما جرى.

وقالت "عندما اقتربت من منتصف المنعطف كنا نتصادم بأذرعنا كثيرا، لذا تحركت نحو الخارج في محاولة لتجاوزها (إيفريت) وعندما نجحت ضربتني بالعصا على رأسي".

وتابعت "كنت في حالة صدمة تامة. لم أفهم ما حدث، كل ما أعرفه أنني تلقيت ضربة على رأسي وسقطت على الأرض كما لم يأت أحد من الفريق المنافس للاطمئنان عليّ".

وتقدّمت والدة تاكر بشكوى رسمية إلى رابطة مدارس فرجينيا الثانوية التي بدورها فتحت تحقيقا في الحادثة، الأمر الذي دفع إيفريت لكسر صمتها والدفاع عن نفسها.

وأكدت إيفريت أنها لم تضرب تاكر، حيث قالت في روايتها "بعد عدة اصطدامات بالعصا أثناء الركض علقت خلف ظهرها، فقدت توازني وعندما قمت بتحريك ذراعي مرة أخرى اصطدمت بها".

وأوضحت "أنا أعرف نفسي. لن أقوم أبدا بضرب أي شخص عمدا".

وفي خضم ذلك، أكد الموقع البريطاني أنه تم عرض لقطات جديدة للحادثة من زاوية أخرى، أكدت صحة أقوال إيفريت بأن الضرب كان عرضيا وغير مقصود.

ورغم ذلك كشفت إيفريت أنها تعرضت لإهانات عنصرية وللتنمر، كما تلّقت تهديدات بالقتل خاصة بعد انتشار مقطع الفيديو الأول.

وعن ذلك قالت "الجميع لديه مشاعر. ربما تألمت تاكر جسديا، لكن ماذا عن صحتي النفسية؟ الجميع حكم عليّ بناء على زاوية واحدة فقط من الفيديو".

وأتمت "هاجموني وشتموني وأرسلوا لي تهديدات بالقتل. كل هذا بسبب مقطع فيديو مدته 9 ثوان".

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وفي الأثناء أعربت والدة تاكر عن استيائها لأن إيفريت أو مدرب فريقها لم يتواصلا مع ابنتها للاطمئنان عليها بعد الحادث، لكن الأخيرة تقول إنها حاولت التواصل مع نظيرتها عبر مواقع التواصل لكنها اكتشفت أنها محظورة من قبلها.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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