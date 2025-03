بالفيديو.. عداءة تضرب منافستها بعصا على رأسها خلال السباق

تعرّضت عدّاءة شابة للضرب على رأسها من قبل إحدى منافستها خلال سباق خاص بالمدارس الثانوية في ولاية فرجينيا الأميركية والذي جرى الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى استبعاد اللاعبة المعتدية من المنافسة على الفور.

وحسب مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل، ظهرت العدّاءة كايلن تاكر وكأنها تلّقت ضربة بالعصا على رأسها من قبل أليلا إيفريت أثناء محاولتها تجاوزها خلال المرحلة الثانية من سباق 200 متر×4 تتابع، ليتفجر جدل كبير إذا ما كانت الضربة مقصودة أما لا حسب موقع "سبورت بيبل" البريطاني.

