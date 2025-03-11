شاهد.. شجار بين صلاح وأرنولد في تدريبات ليفربول

شهد مران ليفربول الإنجليزي لحظة مشحونة بين اثنين من أهم نجوم الفريق وذلك قبل ساعات من مواجهة باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوربا، الأمر الذي أثار قلق أنصار "الريدز".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر بوضوح وجود خلاف بين النجم المصري محمد صلاح وزميله ترينت ألكسندر أرنولد، وهو ما دفع زملاءهما إلى التدخل وفض الاشتباك بينهما.

وحسب المقطع المنشور، فإن أرنولد ظهر وهو يصفّق بيديه مع توجيه إيماءات إلى صلاح الذي قام بدفعه من صدره.

هذا التصرف دفع أرنولد "الغاضب" إلى التقدّم أكثر نحو صلاح الذي كان مبتسما، ليدخل الثنائي بعدها في نقاش ساخن.

وعلى الفور تدخّل زميلاهما هارفي إليوت صاحب هدف الفوز في مباراة الإياب ضد باريس وإبراهيما كوناتي من أجل الفصل بينهما، وقام كوناتي بإبعاد أرنولد من المكان.

وانتهى الأمر -حسب ما أظهر الفيديو- بابتعاد اللاعبين عن بعضهما دون حدوث أي تطورات سلبية أخرى، وفق ما أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

شجار محمد صلاح و ارنولد في تدريبات ليفربول قبل مواجهة باريس 👀 الجدير بالذكر ان كلاهما يقضي موسمه الاخير مع ليفربول pic.twitter.com/pa01UyfOuN — Mouhammad AlMasri (@M_Masri8) March 10, 2025

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ويشعر أنصار ليفربول بقلق شديد من احتمال تأثير هذه الحادثة على تركيز الفريق الذي يستعد لخوض واحدة من أقوى مباريات الموسم الكروي الحالي وأهمها.

ويحتاج المتصدر الحالي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى خوض مواجهة سان جيرمان وهو في كامل تركيزه رغم تفوقه في الذهاب 1-0، على اعتبار أنه سيلعب ضد فريق صعب ومدجج بالنجوم وقادر على تعويض فارق الهدف حتى إن كانت المباراة على ملعب أنفيلد.

سلوت يشعر بالقلق

واعترف الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول أنه يعاني من الأرق قبل هذه المباراة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يقدم لاعبوه أفضل أداء هذا الموسم من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة.

وقال سلوت "في هذا الوقت لا أملك وقتا للأحلام، أعلم أنني بحاجة إلى العمل بجد كبير من أجل إعداد الفريق بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف "بعد مباراة الأسبوع الماضي كنت أفكر وأقول: هل يمكنني النوم أم علي مشاهدة مزيد من اللقطات؟ لذلك لا. لا أحلم على الإطلاق في هذه الفترة".

وأشاد سلوت بباريس سان جيرمان قائلا "هو الفريق الأكثر تكاملا الذي واجهناه حتى الآن. بالطبع لعبنا ضد أرسنال ومانشستر سيتي والفارق ليس كبيرا".

وتابع "كثافة لعب باريس سان جيرمان وجودتهم تجعلهم مميزين، لديهم جودة عالية ومدرب رائع مثل لويس إنريكي، إنه يجعل كل لاعب يقدم أفضل ما لديه ويزرع فيهم روح العمل الجماعي بطريقة مذهلة".

ومن المقرر أن تُقام المباراة الليلة على ملعب أنفيلد وتنطلق عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 22:00 بتوقيت القاهرة.