مان يونايتد يبني "أعظم ملعب كرة قدم بالعالم" بتكلفة ملياري يورو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن خطط لبناء ملعب جديد يَسَع 100 ألف مقعد، حيث يقول عنه جيم راتكليف، الشريك في ملكية النادي، إنه سيكون "أعظم ملعب كرة قدم في العالم".

وكان البطل التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يدرس ما إذا كان سيعيد تطوير ملعبه "أولد ترافورد" أو بناء ملعب جديد في نفس المنطقة بالاشتراك مع فريق عمل تجديد الملعب الحالي.

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وأكد يونايتد الآن "نيته في السعي لبناء ملعب جديد يتسع لـ100 ألف مقعد ليكون بمثابة محور تجديد منطقة أولد ترافورد" حيث يقدمون "دعمهم لأجندة النمو الحكومية".

وكُشف صباح اليوم الثلاثاء عن نماذج مصغرة وصور مفاهيمية لكيفية ظهور ملعب أولد ترافورد الجديد والمنطقة المحيطة به في المقر الرئيسي لشركة "فوستر آند بارتنرز" للهندسة المعمارية بالعاصمة البريطانية لندن، والتي تصمم منطقة الملعب.

وذكرت صحيفة "صن البريطانية: أن كلفة بناء "الملعب" الذي من المتوقع أن يكون ثاني أكبر ملعب في أوروبا بعد الكامب نو معقل برشلونة، نحو ملياري جنيه إسترليني (2.4 مليار يورو).

وقال راتكليف "يمثل اليوم بداية رحلة مثيرة بشكل لا يصدق لتسليم ما سيكون أعظم ملعب كرة قدم في العالم في قلب أولد ترافورد المجدد".

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وأضاف راتكليف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لقد خدمنا ملعبنا الحالي بشكل رائع على مدار الـ115 عاما الماضية، لكنه تأخر عن أفضل الملاعب في الرياضة العالمية".

وأوضح "من خلال البناء بجوار الموقع الحالي، سنكون قادرين على الحفاظ على جوهر أولد ترافورد، مع إنشاء ملعب حديث حقا يحول تجربة المشجعين على بعد خطوات من معقلنا التاريخي".

وحظي الانتقال لملعب جديد بدعم من السير أليكس فيرغسون، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد.

وصرح فيرغسون "ينبغي على مانشستر يونايتد أن يسعى دائما للأفضل في كل ما يقوم به، على أرض الملعب وخارجه، وهذا يشمل الاستاد الذي نلعب فيه أيضا".

وأشار "يحمل أولد ترافورد الكثير من الذكريات الخاصة بالنسبة لي شخصيا، ولكن يتعين أن نتحلى بالشجاعة ونستغل هذه الفرصة لبناء معقل جديد، مناسب للمستقبل، حيث يمكن صنع تاريخ جديد".

في المقابل، أبدت رابطة مشجعي "المانيو" مخاوفها بشأن ما قد يعنيه بناء ملعب جديد للجماهير.

وجاء الإعلان بعد يومين من احتجاجات واسعة النطاق من جانب الجماهير ضد زيادة أسعار التذاكر، في حين يواصل مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة على أرض الملعب.

وتساءل متحدث باسم الرابطة "هل سيؤدي ذلك لارتفاع أسعار التذاكر وإجبار المشجعين المحليين على مغادرة الملعب؟ هل سيضر بالأجواء، التي تعد دائما أولوية قصوى للجماهير في الملعب؟".