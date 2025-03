أسرار تألق لوكاكو مع نابولي.. حمية صارمة وفقدان للوزن

كشف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نابولي الإيطالي عن أحد أهم أسرار تألقه مع الفريق منذ بداية الموسم الكروي الحالي 2024-2025.

وكان قد فقد لوكاكو في المواسم القليلة الماضية بريقه كواحد من أقوى المهاجمين في العالم وذلك خلال فترة وجوده مع إنتر وتشلسي وروما، لكنه الآن يقدّم أداء رائعا مع نابولي خاصة بعد عمله مرة أخرى مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن لوكاكو انضم إلى نابولي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية وهو فاقد للياقته البدنية وباستعداد ضعيف، مشيرة إلى أنه "بالنظر إلى بنيته الجسدية الضخمة سيكون من غير الواقعي توقّع عودته إلى مستواه المعهود في غضون أسابيع قليلة".

لكن لوكاكو خالف هذه التوقعات تماما، فقد أسهم مع فريقه الجديد في 19 هدفا خلال 28 مباراة بجميع البطولات بالموسم الحالي (سجل 10 جميعها في بطولة الدوري الإيطالي وصنع 9)، وهي أرقام أسعدت مدربه كونتي.

Romelu Lukaku bags his 10th Serie A goal of the season for Napoli 👊 pic.twitter.com/0myucdtlAP

— LiveScore (@livescore) March 9, 2025