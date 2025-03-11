أسرار تألق لوكاكو مع نابولي.. حمية صارمة وفقدان للوزن

كشف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نابولي الإيطالي عن أحد أهم أسرار تألقه مع الفريق منذ بداية الموسم الكروي الحالي 2024-2025.

وكان قد فقد لوكاكو في المواسم القليلة الماضية بريقه كواحد من أقوى المهاجمين في العالم وذلك خلال فترة وجوده مع إنتر وتشلسي وروما، لكنه الآن يقدّم أداء رائعا مع نابولي خاصة بعد عمله مرة أخرى مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن لوكاكو انضم إلى نابولي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية وهو فاقد للياقته البدنية وباستعداد ضعيف، مشيرة إلى أنه "بالنظر إلى بنيته الجسدية الضخمة سيكون من غير الواقعي توقّع عودته إلى مستواه المعهود في غضون أسابيع قليلة".

لكن لوكاكو خالف هذه التوقعات تماما، فقد أسهم مع فريقه الجديد في 19 هدفا خلال 28 مباراة بجميع البطولات بالموسم الحالي (سجل 10 جميعها في بطولة الدوري الإيطالي وصنع 9)، وهي أرقام أسعدت مدربه كونتي.

Romelu Lukaku bags his 10th Serie A goal of the season for Napoli 👊 pic.twitter.com/0myucdtlAP — LiveScore (@livescore) March 9, 2025

وأقر لوكاكو (31 عاما) في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية بأنه يؤدي بشكل جيد خلال الموسم الجاري بسبب التزامه بحمية غذائية صارمة أنقصت وزنه بضعة كيلوغرامات.

إعلان

وقال لوكاكو "لا أتناول الطعام صباحا. أتبع الآن نظاما غذائيا صارما".

وأوضح "وزني المثالي 102 كيلو غرام، وعندما كنت لاعبا في إنتر وصلت إلى 101 كيلوغرام"، والآن فقد اللاعب من وزنه 9 كيلوغرامات وفق "لاغازيتا ديلو سبورت" ليستقر عند 93 كيلوغراما.

في الأثناء، أرجعت صحيفة "ماركا" الإسبانية الفضل في تألق لوكاكو إلى المدرب كونتي حيث علقت "لا أحد فهمه مثل كونتي، فخلال الموسمين اللذين قضاهما تحت قيادته في إنتر ميلان (2019-2020 و2020-2021) سجل 64 هدفا وقدّم 15 تمريرة حاسمة في 95 مباراة".

وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لقرار لوكاكو التوقيع لنابولي في الصيف الماضي، إذ اختار البلجيكي العمل مرة أخرى مع كونتي.

وبدا كونتي سعيدا للغاية بما قدّمه لوكاكو حتى الآن، فقال "أمام فيورنتينا وإنتر قدم أفضل مستوياته منذ قدومه إلى نابولي، يدرك أنه يجب أن يسيطر على الملعب وإذا فعل ذلك فإن فرصنا في الفوز ستكون أكبر".

ويعوّل نابولي وكونتي على تألق لوكاكو من أجل تحقيق "الاسكوديتو" في ختام الموسم الحالي إذ يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي (60 نقطة) بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر إنتر، وذلك قبل 10 جولات من النهاية.