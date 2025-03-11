مبابي يغيب عن تدريبات ريال مدريد الجماعية قبل مواجهة أتلتيكو

غاب النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن التدريبات الجماعية لفريقه ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة الديربي ضد أتلتيكو الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا للنادي الملكي، فإن المهاجم الذي لم يشارك في الجزء المفتوح لوسائل الإعلام من التدريبات عشية هذه المباراة الحاسمة، يعاني من "انزعاج" لم يُكشف عن طبيعته، ويتدرب بمفرده في الصالة الرياضية.

لكن من المتوقع أن ينضم مبابي لاحقا إلى زملائه بعيدا عن أعين الكاميرات، وأن يكون جاهزا للمباراة وفقا لما أكده النادي.

كان ريال فاز 2-1 في مباراة الذهاب على أرضه بمشاركة أساسية لمبابي حتى النهاية.

وتحيط الشكوك بحالة قائد المنتخب الفرنسي الصحية، خاصة بعدما غاب عن مباراة كأس إسبانيا أمام ريال سوسيداد بسبب خضوعه لجراحة في ضرس العقل، وسط تكهنات في الصحافة المدريدية بأن النادي ربما يحاول إخفاء إصابة أكثر خطورة.

وتأتي هذه الأخبار قبل يومين فقط من إعلان ديدييه ديشان قائمة المنتخب الفرنسي للمباريات الدولية المقبلة، حيث سيواجه "الزرق" منتخب كرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في 20 و23 آذار/مارس.

ومن المنتظر أن يعود مبابي إلى صفوف المنتخب بعد أن غاب عن آخر تجمعين في خريف 2024.