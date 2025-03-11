يوفنتوس يعود للوراء 55 عاما بعد خسارة قاسية أمام أتلانتا

بعد هزيمته الصادمة أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عاد يوفنتوس إلى الوراء أكثر من 55 عاما ليذّكر جماهيره بآخر خسارة تعرّض لها الفريق على أرضه بالمسابقة المحلية بفارق 4 أهداف.

ومني يوفنتوس أمس الأحد بهزيمة ثقيلة -على ملعب أليانز ستاديوم- أمام أتلانتا بنتيجة 0-4 في واحدة من قمم الجولة الـ28 من الدوري المحلي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أداة ذكاء اصطناعي خارقة تساعد الأندية على إيجاد أنسب اللاعبين list 2 of 2 متى يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رسميا؟ end of list

وقالت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت المحلية "عاش يوفنتوس وجماهيره ليلة أشبه بالكابوس لم تحدث منذ 58 عاما".

وأعادت هذه الهزيمة إلى الأذهان مع ما حدث ليوفنتوس يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 1967 عندما خسر على أرضه أمام تورينو في الديربي بنفس النتيجة.

وخسر يوفنتوس بالنتيجة ذاتها أمام فيورنتينا موسم 1955-1956 وقبلها من برو باتريا موسم 1947-1948 وفق الصحيفة ذاتها.

وتأتي الهزيمة أمام أتلانتا امتدادا لفترة قاسية يمّر بها يوفنتوس، إذ ودّع الفريق بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا، وقبلها وبالتحديد في يناير/كانون الثاني الماضي فشل الفريق في التتويج كأس السوبر الإيطالي بالسعودية، كما أن المركز الرابع بات مهددا الآن.

إعلان

وأطلقت جماهير فريق "السيدة العجوز" صفارات الاستهجان على اللاعبين، كما أن جزءا كبيرا غادر الملعب قبل 20 دقيقة من نهاية مباراته ضد أتلانتا.

ووصفت لاغازيتا تصرّف الجمهور بأنه "بمثابة طعنة جديدة في جسد العملاق الجريح الذي تلقى خسارة ثقيلة على أرضه".

وخلال المباراة لم يشكّل لاعبو يوفنتوس أي خطورة على مرمى المنافس حيث لم يسددوا سوى مرتين طوال 90 دقيقة، وفي المقابل كان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر لصالح الضيف لولا القائم وتألق الحارس ميكيلي دي غريغوريو خاصة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

أبرز إحصائيات المباراة:

استحوذ يوفنتوس على الكرة بنسبة 63.3% من وقت المباراة مقابل 36.7% لأتلانتا.

يوفنتوس سدد على المرمى مرتين فقط مقابل 9 لأتلانتا.

لمس لاعبو أتلانتا الكرة داخل منطقة جزاء يوفنتوس 35 مرة.

لمس لاعبو يوفنتوس الكرة داخل منطقة جزاء أتلانتا 20 مرة.

وتجمّد رصيد يوفنتوس عند 52 نقطة في المركز الرابع بفارق 9 نقاط عن إنتر المتصدر، وقد يفقد فريق "السيدة العجوز" هذا المركز في حال فوز لاتسيو على أودينيزي الليلة.