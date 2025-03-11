مجموع رواتب فرق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

تتفاوت القوة الاقتصادية من ناد أوروبي إلى آخر وهو ما يبرز في قيمة إجمالي الرواتب السنوية للاعبي الفرق التي ما زالت تنافس في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتنطلق الليلة مباريات إياب ثمن النهائي للبطولة الأوروبية العريقة بإقامة 4 مباريات على أن تجري الأربع الأخرى غدا الأربعاء.

وقبل ذلك أبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا يحلّل الإنفاق السنوي للأندية على رواتب اللاعبين بهدف معرفة تأثير القوة المالية على التوازن الرياضي في هذه المباريات.

وبحسب التقرير فإن المباراة التي تشهد أكبر نسبة تفاوت من حيث القوة المالية هي مواجهة كلوب بروج البلجيكي وأستون فيلا الإنجليزي، حيث تبلغ رواتب لاعبي الثاني 6 أضعاف ما يتقاضاه لاعبو الأول وهو رقم يقترب أيضا من الفارق بين أرسنال الإنجليزي وفينورد الهولندي.

💵 Las diferencias salariales en los octavos de la #UCL ⚪ El Madrid duplica al Atlético ⚪🔴 ⭐ Brujas-Aston Villa, la eliminatoria más descompensada a nivel económico ✍️ Te lo cuenta @Carpio_Marca 👇https://t.co/7PUX8f53Mz — MARCA (@marca) March 11, 2025

ويبلغ مجموع الرواتب السنوية للاعبي بايرن ميونخ 3 أضعاف نظرائهم في باير ليفركوزن، أما ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين الريال وأتلتيكو فإن القوة المالية واضحة للأول بمعدل الضعف.

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أما المواجهة الأكثر توازنا من حيث القوة الاقتصادية فهي القمة الإنجليزية الفرنسية بين ليفربول وباريس سان جيرمان، حيث يصل الفارق في مجموع رواتب اللاعبين السنوية إلى ما يقرب من 55 مليون يورو فقط.

وتاليا قيمة الرواتب السنوية لاعبي الأندية التي وصلت إلى دور الـ16 من دوري الأبطال:

بايرن ميونخ (262.4 مليون يورو) x باير ليفركوزن (83.5 مليون يورو)، الفارق 178.8 مليون يورو.

آيندهوفن (23.2 مليون يورو) x أرسنال (204.9 مليون يورو)، الفارق 172.6 مليون يورو.

بنفيكا (51.02 مليون يورو) x برشلونة (201.02 مليون يورو)، الفارق 150 مليون يورو.

ريال مدريد (272.9 مليون يورو) x أتلتيكو مدريد (136.4 مليون يورو)، الفارق 136.5 مليون يورو.

فينورد (31.7 مليون يورو) x إنتر ميلان (143.02 مليون يورو)، الفارق 111.2 مليون يورو.

كلوب بروج (22.5 مليون يورو) x أستون فيلا (127.2 مليون يورو)، الفارق 104.73 مليون يورو.

بوروسيا دورتموند (105.4 مليون يورو) x ليل (41.2 مليون يورو)، الفارق 64.2 مليون يورو.

باريس سان جيرمان (207.7 مليون يورو) x ليفربول (153.31 مليون يورو)، الفارق 54.4 مليون يورو.

ويبلغ متوسط إنفاق الفرق الـ16 المذكورة على الرواتب السنوية حوالي 129.8 مليون يورو، أما الفجوة الأكبر فهي بين ريال مدريد وكلوب بروج حيث تصل إلى 12 ضعفا.

واقترب أرسنال بقوة من التأهل إلى دور الثمانية عقب فوزه الكبير ذهابا على آيندهوفن، فيما حقق بايرن ميونخ وأستون فيلا فوزين مريحين على حساب باير ليفركوزن وكلوب بروج، بينما عاد إنتر وبرشلونة بفوزين خارجيين من ملعبي فينورد وبنفيكا على التوالي وقد يسهّل مهمتهما إيابا.

أما بقية المباريات بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، ليل وبوروسيا دورتموند، ليفربول وباريس سان جيرمان فتبدو مفتوحة على كل الاحتمالات.