طريقة غير مسبوقة من مدرب بنفيكا لتحفيز لاعبيه للفوز على برشلونة

حفّز برونو لاغي مدرب بنفيكا البرتغالي لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة ضد برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا بطريقة استثنائية.

وخلال الأيام الماضية أكد لاغي في أكثر من مناسبة أن فريقه قادر على تحقيق نتيجة الفوز على برشلونة في إياب الدور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية العريقة، ومن أجل تحقيق هذه الغاية حاول شحن لاعبيه بأسلوب مؤثر.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه لاغي وهو يقف بين لاعبيه خلال المران الذي يسبق المباراة، وقد أخرج هاتفه المحمول وعرض صور ابنيه خايمي ومانويل.

Esse motivacional aí funciona, hein? 👀🇵🇹 Na preleção com os jogadores do Benfica no treinamento, o técnico Bruno Lage passou seu celular mostrando fotos dos seus filhos… Qual será que foi o discurso dele? #CasaDaChampions pic.twitter.com/57oPsxpftm

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 10, 2025