طريقة غير مسبوقة من مدرب بنفيكا لتحفيز لاعبيه للفوز على برشلونة

حفّز برونو لاغي مدرب بنفيكا البرتغالي لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة ضد برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا بطريقة استثنائية.

وخلال الأيام الماضية أكد لاغي في أكثر من مناسبة أن فريقه قادر على تحقيق نتيجة الفوز على برشلونة في إياب الدور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية العريقة، ومن أجل تحقيق هذه الغاية حاول شحن لاعبيه بأسلوب مؤثر.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه لاغي وهو يقف بين لاعبيه خلال المران الذي يسبق المباراة، وقد أخرج هاتفه المحمول وعرض صور ابنيه خايمي ومانويل.

Esse motivacional aí funciona, hein? 👀🇵🇹 Na preleção com os jogadores do Benfica no treinamento, o técnico Bruno Lage passou seu celular mostrando fotos dos seus filhos… Qual será que foi o discurso dele? #CasaDaChampions pic.twitter.com/57oPsxpftm — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 10, 2025

وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية "لقد جمع لاغي اللاعبين في دائرة وسط الملعب وأظهر لهم السبب الحقيقي الذي يجعله مصمّما على إحداث المفاجأة والتأهل على حساب برشلونة".

وأوضحت "لاغي قطع عهدا بصناعة التاريخ على ملعب لويس كامبيونيس (مونتجويك) من أجل أبنائه".

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وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أبدى لاغي ثقته بقدرة اللاعبين على التأهل رغم صعوبة المهمّة أمام برشلونة.

وقال "بالنسبة لنا فإن الأهم هو الثقة بأنفسنا. يجب أن نتحلى بالشجاعة والطموح للعب بأسلوبنا الخاص وأن نخلق الفرص ونسجّل الأهداف من أجل التأهل هذا هو هدفنا. التقدم أكثر في البطولة سيكون شرفا كبيرا لنا".

وأضاف "لدينا الثقة لأننا في مواجهاتنا السابقة ضدهم خلقنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا تحقيق نتائج مختلفة علينا أن نستفيد مما قدمناه سابقا من أجل تطبيقه مجددا في هذه المباراة الحاسمة".

وتابع لاغي "لا ينقصنا أي شيء من أجل تقديم مباراة كبيرة، كلما خلقنا فرصا أكثر زادت احتمالية التسجيل".

وعن توقعاته حول أداء برشلونة بعد وفاة طبيب الفريق كارليس مينيارو غارسيا قال "في البداية أود أن أعبر عن تعاطفي مع أسرة الفقيد. لا أعرف كيف سيؤثر ذلك على برشلونة لكن بالتأكيد سيكون لحظة عاطفية صعبة فربما يريدون إهداء الفوز لروحه".

وأتم "لكن نحن أيضا لدينا أسبابنا الخاصة للقتال، لدينا أهداف رياضية ومالية مهمة جدا وكل هذا يجعلنا متحفزين وواثقين في هذه المباراة".

يُذكر أن بنفيكا خسر مرتين أمام برشلونة في النسخة الحالية من دوري الأبطال، الأولى بنتيجة 4-5 في مرحلة الدوري والثانية 0-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي.

رافينيا يسجل هدفه الـ25 هذا الموسم مع برشلونة! ⚽️ يا له من هدف حاسم في دوري الأبطال! 🔥🇧🇷 #دوري_أبطال_أوروبا #بنفيكا #برشلونة pic.twitter.com/ZVEmTPykkz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 5, 2025

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الليلة بين برشلونة وبنفيكا عند الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 19:45 بتوقيت القاهرة.