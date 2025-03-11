هل يؤجل الديربي بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي خوض مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم المقررة اليوم الثلاثاء أمام غريمه التقليدي الزمالك، وهدد بعدم استكمال البطولة في بيان رسمي أصدره عقب اجتماع طارئ عقد صباح اليوم.

وقال بيان الأهلي "ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة الـ11 صباحا (توقيت القاهرة)، "التخبط" الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة".

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع مضيفه الزمالك في التاسعة والنصف مساء (توقيت القاهرة) في الجولة الأولى من مرحلة تحديد البطل لبطولة الدوري المصري، في مباراة شهدت الكثير من الجدل قبل إقامتها بسبب طلب رابطة الأندية المصرية المحترفة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لخوضها، ورفض الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الرابطة بحجة ضيق الوقت بسبب تأخر الإعلان عن جدول المرحلة الثانية من المسابقة.

🚨الأهلي يُحدد موقفه من مباراة القمة في بيان رسمي 🦅 pic.twitter.com/bQuqhL2iq9 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 11, 2025

وتابع بيان الأهلي "ناقش المجلس أزمة مباراة اليوم، وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، بالرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة وطلب حكام أجانب للمباراة، بعد الأخطاء التحكيمية غير المبررة التي تجاوزت كل الحدود، وأثرت في نتائج المباريات. بل وامتدت أحيانا إلى محاولة تحديد طريق البطولة. فضلا عن قيام النادي خلال الفترة الماضية بإرسال مكاتبات رسمية عديدة لاتحاد الكرة؛ طالبًا تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بها، وإسناد لجنة الحكام إلى خبير أجنبي يحمل سيرة ذاتية تؤهله لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وفي ذات الوقت يتم توفير الأجواء والمعاونين الذين يساعدونه على النجاح".

إعلان

وأوضح "للأسف لم نجد أي استجابة أو ردود على مكاتباتنا. حتى وإن تم أحيانًا تعيين أحد عناصر الكفاءة، وجدنا من يسعى إلى إقصائه، ولا زالت المنظومة التحكيمية تمثل علامة الاستفهام الأكبر في الكرة المصرية".

وأعلن البيان قرار الأهلي بالتمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة، وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري مع اعتبار المجلس في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات.

وأصدر الأهلي بيانا الإثنين طلب فيه من الاتحاد والرابطة الاضطلاع بمسؤولياتهما وإدارة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي، قبل أن يصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً بدوره رفض فيه طلب الأهلي، ثم أعلن لاحقاً عن طاقم تحكيم بقيادة محمود بسيوني لإدارة المباراة.