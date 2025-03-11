موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

نستعرض موعد مباراة الزمالك والأهلي في ديربي القاهرة الـ130 في الجولة الأولى من مرحلة الحسم للقب الدوري المصري لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

وتقام القمة الكبيرة اليوم الثلاثاء 11 مارس /آذار على ملعب القاهرة الدولي، بعد نحو أسبوعين من لقائهما في المرحلة الـ15 من الدوري والذي انتهى بالتعادل 1-1، ومن المقرر أن يدير الحكم المصري محمود بسيوني المباراة.

وتبدأ المباراة الساعة 10:30 مساء (22:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (21:30 بتوقيت القاهرة).

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بفارق 7 نقاط خلف الأهلي صاحب المرتبة الثانية، و10 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الأهلي

أون تايم سبورت

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وتحمل مباراة الثلاثاء الرقم 130 في تاريخ مباريات الفريقين في الدوري المصري منذ انطلاقه موسم 1948-1949.

حقق الأهلي 50 فوزا مقابل 28 للزمالك، في حين انتهت 51 مباراة بالتعادل، وسجل الفريق الأحمر 168 هدفا مقابل 114 لغريمه الأزلي.

وتعد هذه المواجهة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، بعدما التقيا في 3 مباريات سابقة انتهت كلها بالتعادل، أولها في سبتمبر/أيلول الماضي في كأس السوبر الأفريقي بالرياض، وانتهت بالتعادل 1-1 قبل أن يفوز الزمالك بركلات الترجيح.

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والتقيا مجددا في أكتوبر/تشرين الأول في نهائي كأس السوبر المصري بأبو ظبي، وانتهت بالتعادل السلبي قبل أن يفوز الأهلي بركلات الترجيح، ثم تعادلا 1-1 في مباراة الدور الأول التي أقيمت في فبراير/شباط الماضي.

وتتوقف المسابقة عقب هذه الجولة بسبب التوقف الدولي، ثم مباريات الرباعي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري في ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي، على أن تعود في 10 أبريل/نيسان المقبل.