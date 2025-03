قصة أغنية جمهور ليفربول "لن تسير وحدك أبدا"

من سبق له زيارة ملعب أنفيلد معقل ليفربول لربما استمتع بسماع أغنية "لن تسير وحدك أبدا" (You’ll Never Walk Alone) التي تصدح بقوة بين جنبات الملعب الشهير من قبل الجماهير في المباريات الكبيرة أو تلك المتعلقة بالاحتفال بالألقاب.

ودائما ما تخلق جماهير ليفربول أجواء استثنائية قد تصل إلى حد الرعب بالنسبة للاعبي الفرق المنافسة عندما تردد كلمات هذه الأغنية بحماس منقطع النظير.

Anfield 2019 On the road to number 6

Just listen to the ground here this is what European Nights are all about You’ll Never Walk Alone drowns out the Champions League Anthem pic.twitter.com/CvXuWsaD0M — Slots Baldy Head (@ScouseRed0151) February 5, 2025

ورغم أن عددا من الأندية حول العالم تبنّت هذه الأغنية وفق موقع "غيف مي سبورت" البريطاني إلا أنها ارتبطت بشكل وثيق بليفربول، حيث تقدّم جماهيره الأداء الأكثر إثارة للقشعريرة خاصة في الليالي الأوروبية الكبرى؛ الأمر الذي يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبرى.

كيف أصبحت "لن تسير وحدك أبدا" أغنية ليفربول؟

تعود أصول الأغنية للمسرحية الموسيقية "Carousel" التي كُتبت في أربعينيات القرن الماضي، لكن النسخة التي تبناها أنصار ليفربول أدتها فرقة "جيري آند ذا بيسميكرز" (Gerry and the Pacemakers) عام 1963، وحققت نجاحا هائلا في ذلك الوقت وتصدّرت قائمة الأغاني في بريطانيا لمدة 4 أسابيع.

واكتسبت هذه الأغنية شهرة كبيرة بين سكان مدينة ليفربول ثم تحوّلت إلى نشيد غير رسمي للنادي.

وفي ذلك الوقت أهدى جيري مارسدن (المغني الرئيسي للفرقة) نسخة من الأغنية لبيل شانكلي مدرب ليفربول في ذلك الوقت خلال المعسكر التحضيري لموسم 1963-1964، حيث ذُهل من جمالها وروعتها.

ومنذ ذلك الحين أصبحت الأغنية تُعزف في أنفيلد قبل كل مباراة لفريق ليفربول، كما أضيفت عبارة لن تسير وحدك أبدا على شعار النادي ليأخذ طابع الرسمية.

ازدياد تأثير الأغنية

بعد كارثة هيلزبره عام 1989 التي راح ضحيتها 97 مشجعا من ليفربول اكتسبت الأغنية معنى أعمق، حيث ترددت كلماتها خلال حفل تأبين الضحايا قبل أن تؤديها جوقة الكنيسة.

التحقيقات الأولية لتلك الفاجعة أكدت أن حالات الوفاة كانت عرضية نتيجة التدافع وهو ما أغضب عائلات الضحايا وجميع سكان مدينة ليفربول الذين ناضلوا على مدار 25 عاما من أجل التأكيد على أن الضحايا قُتلوا بسبب إهمال وتقصير الشرطة وخدمات الإسعاف وهو ما تحقق أخيرا عام 2016.

The Hillsborough disaster told through the eyes of Des Lynam, who was in the stadium that afternoon for the BBC. This was broadcast in 2009 for the 20th anniversary. Both powerful and heartbreaking. A day that nobody will ever forget. ❤️#JFT97pic.twitter.com/AgJx8jVtnJ — Stu’s Football Flashbacks (@stusfootyflash) April 15, 2024

وفي الفترة ما بين عامي 1989 و2016 تحوّلت أغنية "لن تسير وحدك" إلى رمز للمقاومة والأمل، الأمر الذي عمّق العلاقة أكثر بينها وبين الجماهير إلى مستوى أسطوري وفق وصف الموقع البريطاني ذاته.

كلمات الأغنية بالعربية:

عندما تمشي عبر العاصفة

ارفع رأسك عاليا

ولا تخف من الظلام

ففي نهاية العاصفة

هناك سماء ذهبية

وأغنية عذبة من القُبّرة (طائر فضي اللون)

واصل المشي وسط الرياح

واصل المشي وسط المطر

حتى لو تحطمت أحلامك وتلاشت

واصل المسير، واصل المسير

بقلب يملؤه الأمل

ولن تسير وحدك أبدا

لن تسير وحدك أبدا

ومن بين الأندية العالمية التي تردد جماهيرها أحيانا هذه الأغنية سلتيك الأسكتلندي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وفينورد الهولندي، وإف سي طوكيو الياباني.