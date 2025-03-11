حضر الزمالك وغاب الأهلي والحكم يلغي الديربي رقم 130

ألغى الحكم محمود بسيوني مباراة القمة بين الأهلي ومضيفه الزمالك، المقررة اليوم الثلاثاء في ديربي القاهرة الـ130 في الجولة الأولى من مرحلة الحسم للقب الدوري المصري لكرة القدم 2024-2025.

ولم يحضر فريق الأهلي (حامل اللقب) لملعب القاهرة الدولي مسرح القمة الكبيرة ضد الزمالك، وبدلا من ذلك توجه إلى فرع النادي بمدينة نصر لخوض حصة تدريبية.

واندلع خلاف بين الأهلي والاتحاد المحلي للعبة ورابطة الأندية المحترفة إثر طلب الأهلي تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة بين القطبين في الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالبطولة، وانتقاده للتحكيم المحلي.

وفي المقابل، برر اتحاد الكره تعيين طاقم حكام محلي لمباراة القمة المرتقبة بضيق الوقت بين إعلان موعد الجولة الأولى من مرحلة البطولة في الدوري الممتاز وتقدُم الأهلي بطلبه.

وأعلنت الرابطة يوم السادس من مارس/آذار أن المباراة ستلعب يوم 11 في الشهر ذاته، وهو قرار كان مفاجئا لكلا الفريقين.

حضور الزمالك وطاقم التحكيم وغياب الأهلي في موعد انطلاق المباراة pic.twitter.com/yaO66OBeM4 — ON Sport (@ONTimeSports) March 11, 2025

وأصدر الأهلي بيانا عبر موقعه على الإنترنت يعلن فيه "التمسك" بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.

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وأضاف البيان "وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري".

وجاء طلب الأهلي بتعيين حكام أجانب للمباراة بعد تعيين الاتحاد طاقم حكام مصري لإدارة المباراة يتكون من الدولي محمود بسيوني حكما للساحة ومعه الدوليان أحمد توفيق طه مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثان والدولي حمادة القلاوي حكما رابعا وفي غرفة الفيديو أحمد الغندور ويساعده الثنائي محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

وتعادل الأهلي والزمالك 1-1 في مباراة الدور الأول.

وقال الزمالك (المضيف) في بيان إنه سيخوض مباراة اليوم "في موعدها المحدد سلفا" كما رفض أي محاولات لتأجيل اللقاء. وأضاف أنه يرفض "تغيير طاقم الحكام الذي تم الإعلان عنه أمس من جانب اتحاد الكرة، عملا باللوائح المعلنة قبل بداية الموسم". وشدد الزمالك على أنه يرفض حتى تأجيل صافرة البداية.