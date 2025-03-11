حضر الزمالك وغاب الأهلي.. الحكم يلغي الديربي رقم 130

ألغيت مباراة القمة بين الأهلي ومضيفه الزمالك المقررة اليوم الثلاثاء في ديربي القاهرة الـ130 في الجولة الأولى من مرحلة الحسم للقب الدوري المصري لكرة القدم 2024-2025.

ولم يحضر فريق الأهلي حامل اللقب لملعب القاهرة الدولي مسرح القمة الكبيرة ضد الزمالك وبدلا من ذلك توجه إلى فرع النادي بمدينة نصر لخوض حصة تدريبية.

واندلع خلاف بين الأهلي والاتحاد المحلي للعبة ورابطة الأندية المحترفة إثر طلب حامل اللقب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة بين قطبي الكرة المصرية في الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالبطولة وانتقاده للتحكيم المحلي.

وفي المقابل برر الاتحاد المصري تعيين طاقم حكام محلي لمباراة القمة المرتقبة رغم طلب الأهلي تعيين حكام أجانب، بضيق الوقت بين إعلان موعد الجولة الأولى من مرحلة البطولة في الدوري الممتاز وتقدُم الأهلي بطلبه.

وأعلنت الرابطة يوم السادس من مارس/ آذار أن المباراة ستلعب يوم 11 في الشهر ذاته، وهو قرار كان مفاجئا لكلا الفريقين.

وأصدر الأهلي بيانا عبر موقعه على الإنترنت يعلن فيه "التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.

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"وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري".

وجاء طلب الأهلي بتعيين حكام أجانب للمباراة بعد تعيين الاتحاد طاقم حكام مصري لإدارة المباراة يتكون من الدولي محمود بسيوني حكما للساحة ومعه الدوليان أحمد توفيق طه مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثان والدولي حمادة القلاوي حكما رابعا وفي غرفة الفيديو أحمد الغندور ويساعده الثنائي محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

وتعادل الأهلي والزمالك 1-1 في مباراة الدور الأول.

وقال الزمالك، صاحب الأرض، في بيان إنه "سيخوض مباراة اليوم في موعدها المحدد سلفا" كما رفض أي محاولات لتأجيل اللقاء. وأضاف الزمالك أنه يرفض "تغيير طاقم الحكام الذي تم الإعلان عنه أمس الاثنين من جانب اتحاد الكرة، عملا باللوائح المعلنة قبل بداية الموسم". وشدد الزمالك على أنه يرفض حتى تأجيل صافرة البداية.