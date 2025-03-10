والدة ابن كورتوا حارس ريال مدريد تستغيث: نواجه خطر التشرد وهو يجني الملايين

أعربت إلسا إيزاك، والدة ابن تيبو كورتوا، عن مخاوفها من أن تصبح بلا مأوى بسبب تعثرها في سداد أقساط الرهن العقاري لمنزلها، على الرغم من الثروة الطائلة التي يملكها البلجيكي الدولي وحارس مرمى ريال مدريد.

وقالت إلسا، البالغة (50 عاما)، إنها مدينة بمبلغ 63 ألف جنيه إسترليني، مما يهدد بمصادرة منزلها الذي يعاني من مشاكل خطيرة في الرطوبة والعفن.

وأكدت أن المبلغ الذي يدفعه كورتوا (32 عاما) لإعالة ابنهما إنزو، البالغ من العمر 7 سنوات، لا يكفي لتغطية احتياجاتهما، مطالبة بزيادة الدعم لضمان حياة كريمة لطفلهما.

وعبرت إلسا عن استيائها من نمط الحياة الفاخر الذي يعيشه كورتوا، قائلة إنه "ليس من العدل أن يسافر بطائرات خاصة ويستمتع بالحياة على اليخوت، بينما يعاني ابنه في بيئة غير صالحة للعيش".

كما يتقاضى حارس مرمى ريال مدريد كورتوا 240 ألف جنيه إسترليني (310 آلاف دولار) في الأسبوع من ريال مدريد.

وأضافت إلسا أن "منزلنا ينهار. لا يمكننا ببساطة الاستمرار بالعيش على هذا النحو".

وإلسا إيزاك كانت مصممة أزياء سابقة في دار "فيرساتشي" تعرفت على الدولي البلجيكي بعد انتقاله إلى المنزل المجاور عندما انضم إلى تشيلسي في عام 2014.

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كما أن لدى كورتوا ابنة تبلغ من العمر 11 شهرا من زوجته، وطفلين آخرين من علاقة سابقة.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحارس البلجيكي حتى الآن بشأن هذه الادعاءات.