ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي يُصاب مجددا و"يخضع لمتابعة دقيقة"

غاب الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن تمارين فريقه الهلال السعودي الأحد، بسبب اضطراب في النبض، بحسب ما أعلن الفريق في بيان.

وكتب صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم: "فضّل الجهاز الطبي إراحة اللاعب ألكسندر ميتروفيتش عن تدريبات يوم الأحد بسبب شعوره بإجهاد بسيط واضطراب في النبض".

وتابع البيان أن هداف فولهام الإنجليزي السابق "سيخضع لمتابعة دقيقة من المختصين على أن يتم تقييم حالته بشكل مستمر".

🚨 — ميتروفيتش خلال تواجده في مستشفى الحبيب أنا بخير 💙💙💙💙 pic.twitter.com/6ee5YwsT56 — أخبار الهلال (@hilalstuff) March 9, 2025

وبعد غيابه لمدة شهرين بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، عاد اللاعب البالغ 30 عاما وسجل بعد نزوله بديلا خلال فوز الهلال على الفيحاء 2-0 الجمعة في الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية السعودية" أن صاحب الضربات الرأسية المميزة نقل إلى مستشفى في الرياض فجر الأحد بسبب الإجهاد، وأوصى الطبيب المعالج بالراحة التامة للاعب حتى زوال الإجهاد والتعب.

#ميتروفيتش كان واضح عليه التعب والارهاق مشاركته ماكان لها لزوم وايش استفدنا خسرناه 😢😢😢😢 pic.twitter.com/V2D2De1oPY — 💙🥈الزعيم العالمي🥈💙 (@b__ndr70) March 9, 2025

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وظهر ميتروفيتش في مقطع فيديو قصير داخل المستشفى وهو يقول "أنا بخير".

ويستضيف الهلال حامل الرقم القياسي في دوري أبطال آسيا الثلاثاء باختاكور الأوزبكي محاولا تعويض خسارته 0-1 في ذهاب ثمن النهائي.

وانضم ميتروفيتش إلى الهلال في آب/أغسطس 2023 بصفقة مقدرة بـ50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار)، وسجل له حتى الآن 61 هدفا في 68 مباراة.

وخاض هذا الموسم 25 مباراة سجل فيها 21 هدفا في جميع المسابقات.