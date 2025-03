يوم قاطع ميسي زميله الأرجنتيني بسبب إهانة برشلونة

كشف الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب روما الإيطالي أن علاقته بمواطنه ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي وصلت إلى حد القطيعة التامة لعدة أشهر بسبب تصريح مسيء لبرشلونة الإسباني.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى 16 فبراير/شباط 2021 حين استضاف برشلونة نظيره باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمن نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020-2021 والتي انتهت بفوز كبير للفريق الفرنسي 4-1 على ملعب كامب نو.

وخلال تلك المباراة وجّه باريديس كلمات تحفيزية لزملائه السابقين لكنها كانت تحمل تقليلا من شأن برشلونة وسخرية من الفريق الكتالوني، وبسبب غياب الجماهير عن المدرجات بفعل جائحة فيروس كورونا تمكّن ميسي من سماع تلك الكلمات التي أدت إلى توتر العلاقة بينهما.

وقال باريديس "بقينا حوالي 3 أشهر من دون أن نتحدث مع بعضنا البعض، لقد كنت في حالة سيئة للغاية".

وأضاف "أرسلت له رسالة في اليوم التالي من تلك المباراة، وأخرى بعد 15 يوما أكدت فيهما أن كلماتي ليست موجّهة لك ولم أقصد الإساءة، لكنه لم يرد وظل على هذه الحال لمدة 3 أشهر".

وفي يونيو/حزيران 2021 التقى اللاعبان خلال معسكر المنتخب الأرجنتيني استعدادا لكوبا أميركا، وفيه تمكّن باريديس من توضيح موقفه رغم شعوره بالتوتر من ردة الفعل المتوقعة من ميسي وفق صحيفة "سبورت" الإسبانية قبل أن تعود المياه إلى مجاريها مجددا.

