يوم قاطع ميسي زميله الأرجنتيني بسبب إهانة برشلونة

كشف الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب روما الإيطالي أن علاقته بمواطنه ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي وصلت إلى حد القطيعة التامة لعدة أشهر بسبب تصريح مسيء لبرشلونة الإسباني.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى 16 فبراير/شباط 2021 حين استضاف برشلونة نظيره باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمن نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020-2021 والتي انتهت بفوز كبير للفريق الفرنسي 4-1 على ملعب كامب نو.

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وخلال تلك المباراة وجّه باريديس كلمات تحفيزية لزملائه السابقين لكنها كانت تحمل تقليلا من شأن برشلونة وسخرية من الفريق الكتالوني، وبسبب غياب الجماهير عن المدرجات بفعل جائحة فيروس كورونا تمكّن ميسي من سماع تلك الكلمات التي أدت إلى توتر العلاقة بينهما.

"Messi" Porque Leandro Paredes reveló que Messi estuvo peleado con él durante tres meses en 2021 por un comentario que hizo en un PSG vs. Barcelona. pic.twitter.com/Xb5g9O0gwG — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 6, 2025

وقال باريديس "بقينا حوالي 3 أشهر من دون أن نتحدث مع بعضنا البعض، لقد كنت في حالة سيئة للغاية".

وأضاف "أرسلت له رسالة في اليوم التالي من تلك المباراة، وأخرى بعد 15 يوما أكدت فيهما أن كلماتي ليست موجّهة لك ولم أقصد الإساءة، لكنه لم يرد وظل على هذه الحال لمدة 3 أشهر".

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وفي يونيو/حزيران 2021 التقى اللاعبان خلال معسكر المنتخب الأرجنتيني استعدادا لكوبا أميركا، وفيه تمكّن باريديس من توضيح موقفه رغم شعوره بالتوتر من ردة الفعل المتوقعة من ميسي وفق صحيفة "سبورت" الإسبانية قبل أن تعود المياه إلى مجاريها مجددا.

🇦🇷 Leandro Paredes about a fight he had with Messi a few years ago: "He got really mad at me. I went about three months without speaking to him. "I had a terrible time. I was playing for PSG, and he was at Barça, we faced each other in a Champions League match. At that time,… pic.twitter.com/u6BW0ztf0G — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 7, 2025

وتزامل ميسي مع باريديس موسما واحدا في باريس سان جيرمان (2021-2022) قبل أن يفوزا معا مع المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم 2022 في قطر وببطولة كوبا أميركا (2021 و2023).

من جهة أخرى أكد ميسي أن زملاءه السابقين في برشلونة كانوا يكرهون أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من ريال مدريد.

كراهية برشلونة لتشلسي

وقال ميسي في تصريحات سابقة أبرزها موقع "سبورت بيبل" البريطاني "يوجد لاعبون هنا (برشلونة) يكرهون تشلسي أكثر من ريال مدريد، لم أكن أتوقع أنني سأقول ذلك في يوما ما".

#FlashbackFriday

🔙 Hoy se cumplen 13 años de la primera 'masterclass' de Leo #Messi en Europa 🐐 pic.twitter.com/BcuipZDgPb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 22, 2019

وتابع "لم أكن أتخيل أنني سأشهد شيئا أسوأ من المنافسة بين بوكا جونيورز وريفر بليت (الأرجنتين) أو بين البرازيل والأرجنتين، لكن هذا هو الأسوأ".

وواصل ميسي "كنا نفضّل مواجهة أرسنال أو مانشستر يونايتد أو أي فريق آخر على أن نكون في الملعب مع تشلسي".

وخرج ميسي بهذه التصريحات قبل مباراة الفريقين في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2005-2006 التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج، وفيها تألق "البرغوث" وتلاعب بدفاع البلوز وتسبب أيضا بطرد المدافع أسيير دي بورنو قبل أن يفوز فريقه 2-1.

On this day: 2006 – Asier Del Horno was sent off for a soft foul on Lionel Messi (vs Barcelona). #cfcHeritage #Chelsea pic.twitter.com/PHMtJKniTf — Chad ⭐⭐ (@ChelseaChadder) February 22, 2023

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وفي تلك النسخة حقق برشلونة اللقب بعد فوزه في النهائي على أرسنال 2-1 في مباراة غاب فيها ميسي بداعي الإصابة.

يُذكر أن ميسي سبق له اللعب ضد تشلسي في 10 مباريات جميعها بدوري الأبطال مع برشلونة، وفيها سجّل 3 أهداف وصنع مثلها، وفق أرقام موقع ترانسفير ماركت الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.