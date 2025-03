تبديل سادس غريب لليفربول في مواجهة ساوثهامبتون بالبريميرليغ

شهدت مباراة ليفربول وضيفه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حالة غريبة، تسببت في قلق جماهير "الريدز" بإمكانية خصم نقاط من فريقها.

وخلال المباراة التي فاز فيها ليفربول أمس على ساوثهامبتون 3-1 ضمن الجولة الـ28 من البريميرليغ، أجرى الريدز 6 تبديلات وهو أمر مخالف لقوانين كرة القدم التي تنص على القيام بـ5 تبديلات فقط.

Liverpool made SIX substitutions which is allowed incase of a concussion. Got the extra one because Soton made a concussion sub in the first half pic.twitter.com/ilqx8H2rSI

وبين شوطي المباراة أجرى ليفربول 3 تغييرات وفي أثناء الشوط الثاني قام باثنين آخرين، حيث شارك دييغو جوتا بدلا من داروين نونيز (68) وواتارو إندو عوضا عن ريان غرافينبيرخ (81).

لكن الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الذي تابع المباراة من على المدرجات بسبب عقوبة سابقة، طلب من مساعده إجراء تبديل سادس، حيث أشرك المدافع غاريل كوانساه بدلا من ترينت ألكسندر أرنولد، وهو التبديل الذي أقلق صلاح على أرض الملعب وأنصار الريدز بالمدرجات.

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على خصم نقاط من رصيد الفريق الذي يُجري أكثر من 5 تبديلات في المباراة الواحدة، لكن ليفربول لم يخالف القانون، بل استثمره على أفضل وجه وفق موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

فقد شهدت المباراة في الدقيقة 20 خروج يان بيدناريك لاعب ساوثهامبتون بسبب إصابة في الرأس، وتم استبداله بزميله أرمل بيلا-كوتشاب، ووفقا لبروتوكلات الإصابة في الرأس المعمول بها في البريميرليغ فإنه يحق لكل فريق الحصول على تبديل إضافي عند حدوث إصابة ارتجاجية.

ورغم أن ليفربول لم يكن الفريق الذي تعرّض لاعبه لهذه الإصابة، فإن سلوت استفاد من هذا القانون في قرار وُصف بأنه "تكتيكي ذكي".

من جهته، حاول صلاح منع إجراء التبديل السادس، خشية أن يكون ذلك مخالفا للقوانين، لكن حكم المباراة لويس سميث طمأنه أن الأمر قانوني وفق الموقع البريطاني ذاته.

The referee had to explain to Mohamed Salah that we were allowed to have a 6th sub due to the concussion protocol, after Mo was trying to prevent it from happening in case we get docked points.

He’s really making sure we win the league. 🤣 pic.twitter.com/xNNnW0k10p

— Samuel (@SamueILFC) March 8, 2025